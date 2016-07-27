《汇市简讯》新西兰元兑美元小跌，澳洲CPI数据表现好坏参半

长江期货：中国期指主力对蓝筹指数不悲观
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
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* 新西兰元兑美元报0.7050/55，盘中交投于0.7036/64区间，此前澳洲公布好坏参半的消费者物价指数(CPI)数据
* 在交易商消化该数据时，新西兰元基本跟随澳元走势
* 受数据影响，澳元兑新西兰元从1.0660升至1.0685
* 新西兰元兑美元阻力在周二高位0.7086，五日移动均值0.7018为支撑位
* 图表：reut.rs/2aIV6T8 (完)
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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 龚芳)
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
交易员表示，美国原油价格小幅上涨，之前沙特称，该国将依照包括石油输出国组织(OPEC)成员和俄罗斯在内的产油国达成的全球协议，严格遵守减产承诺。