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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 10:37 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元小跌，澳洲CPI数据表现好坏参半

0220GMT

* 新西兰元兑美元报0.7050/55，盘中交投于0.7036/64区间，此前澳洲公布好坏参半的消费者物价指数(CPI)数据

* 在交易商消化该数据时，新西兰元基本跟随澳元走势

* 受数据影响，澳元兑新西兰元从1.0660升至1.0685

* 新西兰元兑美元阻力在周二高位0.7086，五日移动均值0.7018为支撑位

* 图表：reut.rs/2aIV6T8 (完)

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