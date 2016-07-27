中国债市：今年地方债发行量已超去年全年，配置盘青睐与国债利差收窄

路透上海7月27日 - 路透统计数据显示，截止周二(26日)，中国今年地方政府债累计发行38,501.0292亿元人民币，发行规模已超过去年全年，其中公开招标占比约76%，其余为定向发行。

在信用债违约风险进一步暴露、可配置的低风险资产稀缺背景下，风险相对偏低兼具免税效应的地方债较去年更受配置盘青睐，公开招标发行的品种与国债利差也呈收窄之势。

按发行方式划分，截止目前今年公开招标地方债发行规模为29,350.672亿元，其中一般债19,100.8309亿元，专项债10,249.8411亿元；定向发行规模为9,150.3572亿元。

在利率走势上，今年以来公开招标的地方债与国债利差整体呈逐渐缩窄势头，近一个月来低于20个基点(bp)成为常态，部分经济实力较强的地区，如北京和上海甚至再现久违的以投标区间下限定价。

而一些经济增长乏力、区域经济风险较大的省份，如东北三省的地方债等仍有较高的风险溢价，但与去年经常贴近投标区间上限甚至流标相比，市场氛围已有了很大好转。

今年公开招标的地方债中，截至目前利率较下限加点最大值为36个bp，为湖北省10年期一般债和内蒙古自治区10年期一般和专项债。

此外从定向发行情况来看，除上海市上浮10%-11%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%左右居多，与去年情况相近。

中国今年并未如去年一样明确地方债置换总规模。不过市场普遍预计，今年地方债置换规模将在去年3.2万亿元基础上进一步提高，加上新增一般和专项地方债，全年地方债发行额可能增至5-6万亿元。

财政部此前明确，今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改善地方 债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)