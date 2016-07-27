香港已公布经济指标--2016/7/27

长江期货：中国期指主力对蓝筹指数不悲观
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年5月 零售销售值 -8.4 -7.5 -0.1 2016年5月 零售销售量 -9.0 -7.7 +4.7 2016年6月 综合消费物价指数(CPI) +2.4 +2.6 +3.1 2016年6月 甲类消费物价指数(CPI +2.5 +2.7 +4.4 A) 2016年第一 本地生产总值(GDP) +0.8 +1.9 +2.4 季 16年4月-6月% 16年3月-5月% 15年4月-6月% 失业率 3.4 3.4 3.2 （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2016年6月 贸易赤字/盈余 -45.6 -26.2 -45.8 注：*为已经更新 ^经修订数据。（完） **如欲提取相关资料，请点击下列代码** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 雷美珍; 审校 曾祥进)
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
交易员表示，美国原油价格小幅上涨，之前沙特称，该国将依照包括石油输出国组织(OPEC)成员和俄罗斯在内的产油国达成的全球协议，严格遵守减产承诺。