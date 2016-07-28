美国与加拿大经济指标预测--7月28日-8月4日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月25日当周 7月28日(四) 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 6月初值 -- 逆差605.9 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月23日当周 26.0 25.3 四周均值(万人) -- 25.775 续请失业金人数(万人) 7月16日当周 213.0 212.8 7月29日(五) 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季初值 +2.6% +1.1% 最终销售 +3.2% +1.3% 消费者支出 -- +1.5% GDP平减指数 +1.8% +0.4% 个人消费支出(PCE)物价指数 +2.0% +0.2% 核心PCE物价指数 +1.7% +2.0% 1230 美国薪资 第二季 -- +0.7% 雇佣成本指数 +0.6% +0.6% 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 5月 -0.4% +0.1% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 6月 +0.5% +1.1% (较上年同期) -- -1.1% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 7月 54.0 56.8 1400 美国密西根大学消费者信心指数 7月终值 90.5 89.5 现况指数 109.0 108.7 预期指数 79.5 77.1 8月1日当周 8月1日(一) 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月终值 -- 52.9 1400 美国建筑支出(较前月) 6月 +0.5% -0.8% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 53.3 53.2 投入物价分项指数 -- 60.5 就业分项指数 -- 50.4 新订单分项指数 -- 57.0 8月2日(二) 1230 美国实质个人支出(较前月) 6月 -- +0.3% 个人所得(较前月) +0.3% +0.2% 经调整后的个人支出(较前月) +0.3% +0.4% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) -- +1.6% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.9% 1330 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 51.8 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 7月 -- 715.8 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 6月 -- +1.9% 1730 美国汽车销量年率(万辆) 7月 -- 1,666 8月3日(三) 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 7月 增加16.8 增加17.2 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 7月终值 -- 50.9 综合PMI -- 51.5 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 7月 56.7 56.5 企业活动分项指数 -- 59.5 就业分项指数 -- 52.7 新订单分项指数 -- 59.9 投入物价分项指数 -- 55.5 8月4日(四) 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 7月 -- 38,536 1400 美国工厂订单(较前月) 6月 -0.6% -1.0% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.1% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 6月修正值 -- -4.0% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.5% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -3.9% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +0.2% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 张涛)