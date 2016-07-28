《全球主要央行动态》--7月21日-7月28日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月21日-7月28日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变，但表示美国经济前景面临的短期风险减弱，为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。联储表示，经济适度扩张，6月就业岗位强劲增长。联储还表示，家庭支出也“强劲增长”，并指出劳动力利用率提高。不过，美联储指出，近几个月通胀预期总的来说几无变化，且没有明确暗示是否会在9月下次货币政策会议上升息。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)维持利率不变，但为祭出进一步政策刺激打下伏笔，凸显经济前景充满不确定性，布满风险暗礁。总裁德拉吉暗示，准备在必要时采取行动，他指出，英国决定退欧，以及新兴市场成长疲弱损及欧元区成长前景，导致风险平衡完全偏向下档，且可能要求央行采取行动。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，ECB将在第四季提供其量化宽松计划未来路径的讯号，这显示9月的会议时不太可能会做出决定。

欧洲央行发布的专业预测机构调查显示，欧元区经济成长速度可能要低于先前的预期，主要归因于英国公投退出欧盟的影响。欧洲央行对51家预测机构的季度调查显示，预计欧元区明年经济成长1.4%，低于之前预期的1.6%，同时将2018年增幅预估由1.7%下调至1.6%。对2016年国内生产总值(GDP)的预估仍维持在1.5%不变。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔表示，在英国采购经理人指数(PMI)远较预期疲弱之后，他对经济前景有了不同的看法，而在一周之前他称没有降息的急迫性。金融时报报导指出，威尔改变立场，支持刺激举措。

**大中华区**

中国央行行长周小川最新表示，中国将继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的人民币汇率形成机制，不断提高政策规则性和透明度，加强与市场沟通。

中国央行发布工作论文称，在经济金融全球化和资本大规模流动的背景下，汇率浮动不足以抑制资本流动，因而不能够保证独立的货币政策；要取得宏观总体平衡，就要提高汇率灵活性，加强货币政策国际协调。

中国人民银行副行长陈雨露表示，未来要努力保持人民币汇率对一篮子货币的基本稳定。中国将持续完善人民币业务的政策框架，未来有序地推进金融市场的双向开放，支持优质境外发行主体在境内发行人民币债券，支持境内金融机构和企业到境外发行人民币债券。

陈雨露日前还称，央行将进一步加强和规范区域金融改革试点工作，注重推动改革举措的落地生根，合理把控新增试点的布局和节奏。

中国金融时报援引央行研究局首席经济学家马骏称，由于银行仍然是中国金融业最主要的组成部分，也是对环境因素风险敞口最大的金融部门，中国的银行应该率先探索环境风险的压力测试，从而引导金融机构更多向绿色产业配置资源。而G20国家有必要推动跨境绿色债券投资。

**日本和韩国**

日本央行总裁黑田东彦称，必要时将会进一步放松政策，以达到2%的通胀目标，并重申致力于继续实施当前的刺激政策，直到物价稳定在目标水平。

黑田东彦在接受采访时排除“直升机撒钱”作为货币刺激措施，其言论导致日圆飙升。央行发言人随即称，黑田东彦的言论只是重申其一贯立场。黑田东彦接受英国英国广播公司(BBC)专访时，排除了采用“直升机撒钱”方式刺激日本经济的构想，他还表示日本央行已拥有在必要情况下进一步放松政策的措施。

韩国央行总裁李柱烈表示，该国的货币政策利率不能在近期锐降至零，因为央行需要一定的政策空间来支持正在进行的企业重组。李柱烈表示，央行调整指标利率时必须考虑经济增长和金融形势，以及国内庞大的航运和造船业正在进行的重组。

**其他央行**

印尼央行维持当前及未来指标利率不变。印尼央行将指标12个月期参考利率及未来会采用的指标利率--七天期逆回购利率分别维持在6.50%和5.25%不变。印尼央行还维持存款工具利率和贷款工具利率不变，分别为4.50%和7.00%。

印尼央行经济及货币政策执行理事Juda Agung称，央行货币政策仍有进一步宽松的空间，但选择维持利率不变，是因之前的降息措施已见成效。

南非央行维持附买回利率在7.0%不变，称尽管仍担心通胀，但经济表现疲弱，为其暂缓进一步收紧政策提供了一定的空间。

新加坡金管局局长表示，金管局当前的货币政策立场仍是适宜的，只有在全球经济明显恶化，或通胀前景大幅改变的情况下政策才会调整。 (完)

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