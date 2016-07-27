《路透晚报》--7月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》政治局警示中国经济下行压力，适度扩大总需求助力供给侧改革

中国中共中央政治局会议称，国内经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患；要推进供给侧结构性改革，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，引导货币信贷和社会融资合理增长。会议并决定在今年10月召开中共十八届六次全体会议。

对于今年“三去一降一补”的工作任务，会议指出，去产能和去杠杆的关键是深化国有企业和金融部门的基础性改革，去库存和补短板的指向要同有序引导城镇化进程和农民工市民化有机结合起来，降成本的重点是增加劳动力市场灵活性、抑制资产泡沫和降低宏观税负。

--中国数据：6月工业利润同比增速加快，但资金周转困难仍然存在

中国6月规模以上工业利润同比增速加快至三个月新高，主要得益于工业生产和销售增长均有所加快，尤其电子和石油加工等行业利润增长较快。但鉴于新增利润主要集中在少数行业，且企业资金周转困难仍然存在，在经济仍面临较大下行压力的情况下，企业利润前景仍不容乐观。

--路透调查：中国7月官方制造业PMI预计持平，保持温和扩张态势

路透综合23家分析机构预估中值显示，中国7月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平，刚好落在50这一荣枯线上，显示中国制造业保持温和扩张 的态势。不过分析人士认为，随着房地产市场高位回落，制造业存在下行风险。

--中国经济：培育新动能须推动供给侧改革，坚持推进简政放权--新华

新华发表第三篇“年中经济观察”称，中国经济能否保持中高速增长、迈向中高端水平，动能转换尤为重要，需要新动能异军突起和传统动能转型，而培育新动能，必须着力推动供给侧结构性改革。

--中国房地产：北京将适度提高第二套非普通商品住房首付款比例--住建委

中国北京市住房和城乡建设委员会最新表示，今年将做好房地产市场调控，坚决遏制投机投资性购房需求，继续严格执行限购和差别化的信贷、税收等政策，适度提高第二套非普通商品住房的首付款比例。

--中国钢铁：将僵尸企业作为产能退出重点，确保完成去产能目标--发改委

中国国家发展和改革委员会表示，钢铁行业下一阶段去产能各项任务十分艰巨，要将“僵尸企业”作为产能退出重点，加快推动僵尸企业整体退出，确保完成压减粗钢产能4,500万吨左右的目标。

--台湾数据：6月景气对策信号连三月呈黄蓝灯，景气缓步回温--国发会

台湾国家发展委员会称，6月景气对策信号已连续三个月呈现黄蓝灯，综合判断分数维持上月的20分。景气领先与同时指标维持上升走势，显示经济缓步回温。

【金融】

--中国金融：6月末小额贷款公司贷款余额9,364亿元，江苏重庆“名列前茅”--央行

中国央行称，截至6月末，全国共有小额贷款公司8,810家，贷款余额9,364亿元人民币，上半年人民币贷款减少40亿元。从地区分布来看，江苏和重庆小额贷款公司贷款余额位列前两位，分别为1014.7亿元、926亿元。两者合计占贷款余额总量的20.7%。

--中国金融：去年影子银行业资产增加30%，金融风险增加--穆迪

债信评级公司穆迪称，中国影子银行业活动进一步扩张，目前占总体银行业资产的近三分之一，增加了中国的金融风险。据穆迪估算，去年中国影子银行业资产增加30%，达到近54万亿(兆)元人民币(8.10万亿美元)。

--中国证券：大股东不得通过通道参与定增，IPO监管将越来越严--报载

中国证券报引述投行人士称，日前证监会发布多项窗口指导意见，新增要求公司控股股东或持有股份5%以上股东不得通过通道参与定增，并严控募集资金投资项目中的非资本性支出；另外，证监会对首次公开发行(IPO)的监管将会越来越严格。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,800亿元七天逆回购，单日净投放1,050亿元

中国央行公开市场今日进行1,800亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率为2.25%；据此计算，单日将净投放1,050亿元。

--新债招标：中国三年期国债利率2.43%接近预期，获36.1亿元追加认购

中国财政部公告显示，上午招标发行的三年期固息国债，获得36.1亿元人民币的追加认购，最终实际发行量为366.1亿元；该期债票面利率为2.43%，接近此前市场预测均值2.44%。

--中国债市动态：现券持稳超长债交投热情下降，三年国债招标接近预期

中国银行间债市资金面恢复正常，但因缺少刺激因素，现券走势依旧不温不火，其中前期火爆的超长债交投热情下降，利率互换(IRS)也波动微弱；新债发行方面，财政部三年期国债招标结果接近预期，对二级影响不大。

--中国货币市场：流动性重返宽松资金价格回落，央行加力输血稳定预期

中国银行间市场流动性重返宽松，资金价格亦自高位明显回落 ；昨日盘中资金面已转暖，今日公开市场继续加力输血，随之主要融出方供给均恢复正常， 市场预期亦更趋稳定。

--香港个股：北控水务发行40亿元熊猫债券，五及七年期票面利率分别3%和3.33%

中国北控水务集团有限公司称，其发行首期40亿元熊猫公司债券，其中五年期及七年期的最终票面利率分别为3%和3.33%。

--中国债市：今年地方债发行量已超去年全年，配置盘青睐与国债利差收窄

路透统计数据显示，截止周二(26日)，中国今年地方政府债累计发行38,501.0292亿元人民币，发行规模已超过去年全年，其中公开招标占比约76%，其余为定向发行。

【外汇】

--中国外汇：6月服务贸易逆差与上月相近，货物贸易顺差环降6.2%--外管局

中国国家外汇管理局公布，6月份服务贸易逆差194亿美元，逆差额较上月基本持平；其中旅行差额占比达到91.75%，运输差额占比亦达到17.53%。

--中国汇市：人民币早盘随中间价小涨，大行维稳下交易中枢逐渐抬高

人民币兑美元即期早盘较上日收盘价小涨，中间价亦明显调升。交易员称，尽管美元指数仍处于高位，但近期在大行的常态化维稳之下，人民币汇价的交易中枢正逐渐抬高。

--中国汇市：路透测算的CFETS人民币汇率指数续升，BIS篮子指数微跌

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日续升0.02%至95.34；SDR篮子指数微升至96.08，BIS篮子指数微跌至96.19。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫1.9%创一个半月最大单日跌幅，题材股领跌大盘

中国股市沪综指收挫1.9%，创一个半月最大单日跌幅。分析师指出，今日股指延续震荡但临近午盘突现跳水，次新股等前期热点题材股领跌大盘。近期管理层加强监管，场内部分资金选择退出，同时新增资金入场意愿不强，大盘短线承压明显。

--中国热股：欺诈发行退市第一股欣泰电气早盘巨量涨停，换手率超50%

中国首只因欺诈发行而即将退市的创业板股票--欣泰电气在恢复交易连续11个跌停后，迎来“异常”行情，该股早盘巨量打开跌停后快速拉升至涨停，换手率超过50%。

--企业并购：中国乐视20亿美元收购美电视大厂Vizio，打造全球屏生态体系

中国乐视控股称，将以20亿美元收购美国消费电子公司Vizio，这将使乐视在电视领域的全球化一步到位，构建起全球完整的大屏生态体系。

--香港个股：华润水泥短期融资券发行规模缩减一半，中期票据则维持不变

华润水泥称，将短期融资券发行规模缩减一半至45亿元人民币，中期票据发行总额最多90亿元则维持不变。

--香港个股：绿城中国伙中交地产开发北京住宅项目，地价57亿元人民币

绿城中国宣布，与主要股东中交集团旗下中交地产共同于北京开发一项住宅物业，项目地价为57亿元人民币。

--中国国企：中石油“十三五”年均投资约2,600亿元，较“十二五”降四成

光明日报援引中石油集团“十三五”规划称，集团十三五期间年均投资规模为2,600亿元人民币左右，较“十二五”期间年均投资逾4,000亿元下降约40%。

--投行观点：中国A股市场下半年震荡格局不改，看好家电和食品饮料等--瑞银

瑞银证券首席中国策略师高挺表示，由于中国宏观经济下行压力不减，A股上市公司盈利增速接近于零，且宏观政策大概率维持现状，因此A股市场下半年将维持震荡格局，沪深300指数年末目标点位3,200点。

--投行观点：下半年香港H股潜在升幅5-10%，因国内资金持续流入--瑞银

投行瑞银称，预期今年下半年香港H股的潜在升幅为5-10%，主要受助于国内资金持续流入；该行并继续看好中小股，因盈利高速成长和估值较A股便宜。

--中港个股：南航旗下厦航拟购六架B787-9飞机，总目录价约13.8亿美元

中国南方航空股份有限公司宣布，旗下持股55%的厦门航空将向美国波音BA.N购入六架B787-9飞机，总目录价约13.8亿美元。

--中国个股：木林森增加一股权投资基金出资，为收购欧司朗资产筹资

中国木林森股份有限公司公告称，拟向义乌和谐明芯股权投资合伙企业追加投资。综合资料分析，该合伙企业实际是收购世界灯具制造商巨擘之一的德国欧司朗OSRn.DE灯具业务的收购主体。

--中国房地产：中国成全球第二大跨境房地产投资来源，热衷美国市场--戴德梁行