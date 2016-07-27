澳新汇市：澳元受通胀数据疲软拖累下跌，新西兰元亦下滑

澳洲央行8月2日将举行月度货币政策会议，金融市场<0#YIB:>显示降息至纪录低点1.5%的几率为50%。而利率期货则显示11月前采取行动的几率有100%。

“总之，我们认为今天CPI数据足以让澳洲央行在8月降息，但今天的数据又没有出人意料地低，且近期经济数据较佳，使得结果难以预料，”瑞银分析师Scott Haslem说。

尽管澳元自5月低点的水平上反弹了逾0.03美元，但交易员怀疑涨势还能维持多久。

“我们坚信自5月低点以来的涨势是修正性的，因每一次上攻动能都减弱，所以我们预计澳元兑美元未来一周将跌破0.74，”ThinkMarkets分析师Matt Simpson在一份报告中写道。

下一个焦点是美联储周三晚些时候的政策声明。近期乐观的美国数据提升了对于今年晚些时候美联储加息的预期，交易员表示若美联储发出鹰派基调的政策声明，或利好美元。

新西兰元兑美元 在0.7018处停滞不前，距离上周触及的六周低点0.6952不远。(完)

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