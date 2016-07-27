澳新汇市：澳元受通胀数据疲软拖累下跌，新西兰元亦下滑

长江期货：中国期指主力对蓝筹指数不悲观
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
澳洲央行8月2日将举行月度货币政策会议，金融市场<0#YIB:>显示降息至纪录低点1.5%的几率为50%。而利率期货则显示11月前采取行动的几率有100%。
“总之，我们认为今天CPI数据足以让澳洲央行在8月降息，但今天的数据又没有出人意料地低，且近期经济数据较佳，使得结果难以预料，”瑞银分析师Scott Haslem说。
尽管澳元自5月低点的水平上反弹了逾0.03美元，但交易员怀疑涨势还能维持多久。
“我们坚信自5月低点以来的涨势是修正性的，因每一次上攻动能都减弱，所以我们预计澳元兑美元未来一周将跌破0.74，”ThinkMarkets分析师Matt Simpson在一份报告中写道。
下一个焦点是美联储周三晚些时候的政策声明。近期乐观的美国数据提升了对于今年晚些时候美联储加息的预期，交易员表示若美联储发出鹰派基调的政策声明，或利好美元。
新西兰元兑美元 在0.7018处停滞不前，距离上周触及的六周低点0.6952不远。(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞/王洋; 审校 孙国玉/张涛)
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
交易员表示，美国原油价格小幅上涨，之前沙特称，该国将依照包括石油输出国组织(OPEC)成员和俄罗斯在内的产油国达成的全球协议，严格遵守减产承诺。