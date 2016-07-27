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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 12:23 BJT

中国股市：沪综指早盘放量收跌1.6%，再度考验3,000点整数关口

路透北京7月27日 - 中国股市沪综指周三早盘收跌1.6%，再度考验3,000点整数关口。分析师指出，今日大盘开盘后走势平稳，10:30后指数突现跳水行情，成交量同步放大。最近监管趋严，部分短期炒作资金离场，同时成交量难以有效放大，显示新增资金入场意愿不强，致大盘短线调整。

沪综指 早盘收报3,000.79点，跌49.38点或1.62%，上证A股今日早盘成交1,398亿元人民币，上日全天为1,847亿元。

“成交量跟不上，需要一个回撤，回撤应该说是刚刚开始，休整一下。”开源证券策略分析师田渭东指出，“大盘还应该有60点到100点的下跌空间。”

他说，本轮行情启动以来，成交量一直未能有效放大，市场有短期调整需要。另外，近期管理层对增发和私募的监管更加严格，场内部分以市值管理为目的的资金选择退出，上述因素造成大盘的回撤，不过指数回调的空间不大。　

中国证券报周三引述投行人士称，日前证监会发布多项窗口指导意见，新增要求公司控股股东或持有股份5%以上股东不得通过通道参与定增，并严控募集资金投资项目中的非资本性支出；另外，证监会对首次公开发行(IPO)的监管将会越来越严格。

沪深300指数 早盘收报3,218.17点，跌1.57%；沪深300指数期货主力8月合约 早盘收报3,173.2点，跌2.03%，成交7,662手。（完） (发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)

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