中国汇市：人民币早盘随中间价小涨，大行维稳下交易中枢逐渐抬高

长江期货：中国期指主力对蓝筹指数不悲观
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
* 人民币早盘随中间价小幅走升
* 客盘仍偏购汇，自营盘较活跃
* 大行维稳下交易中枢逐渐抬高
路透北京7月27日 - 人民币兑美元即期 周三早盘较上日收盘价小涨，中间价亦明显调升。交易员称，尽管美元指数仍处于高位，但近期在大行的常态化维稳之下，人民币汇价的交易中枢正逐渐抬高。
他们并指出，客盘仍是购汇方向，但大行不断提供美元流动性稳住汇价；而今日小行自营盘较为活跃，推升成交量。亦有大行从掉期市场补充美元流动性，导致一年期掉期长期处于低位。
“今天妈(央行)控制很严的，被砸了好几次，感觉好痛啊。”一股份行交易员称。
另一股份行交易员则表示，大行近期维稳已成常态化，“大行最近一直在压，但也不想把你一次打趴，（美元兑人民币）均衡位置还在慢慢下移，等到美指回调的那天估计才会放手。”
德国商业银行亚洲高级经济学家周浩发布报告指出，在可预见的未来人民币会继续走强，这符合中国的利益：一方面可以继续传递人民币双向波动的信号；另一方面在G20峰会前人民币升值可以缓解资本外流。
北京时间11:58，人民币兑美元 即期报6.6713元，上日收报6.6766元，夜盘终报6.6747元。今日人民币兑美元中间价 报6.6671元，上日中间价为6.6778元。人民币兑美元即期成交额 为130.11亿美元，上日半日为108.37亿美元。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日续升0.02%至95.34；SDR篮子指数微升至96.08，BIS篮子指数微跌至96.19。
全球汇市方面，日圆在周三亚洲盘初下滑，因预期日本央行本周稍晚将采取重大货币刺激举措，上日日圆录得一个月来最大单日升幅，因外界预计日本政府财政刺激计划的规模可能不会很大。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8245元, 上日尾盘为6.8233元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6759元, 上一交易日尾盘报6.6794元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6708；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
交易员表示，美国原油价格小幅上涨，之前沙特称，该国将依照包括石油输出国组织(OPEC)成员和俄罗斯在内的产油国达成的全球协议，严格遵守减产承诺。