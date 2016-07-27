中国汇市：人民币早盘随中间价小涨，大行维稳下交易中枢逐渐抬高

* 人民币早盘随中间价小幅走升

* 客盘仍偏购汇，自营盘较活跃

* 大行维稳下交易中枢逐渐抬高

路透北京7月27日 - 人民币兑美元即期 周三早盘较上日收盘价小涨，中间价亦明显调升。交易员称，尽管美元指数仍处于高位，但近期在大行的常态化维稳之下，人民币汇价的交易中枢正逐渐抬高。

他们并指出，客盘仍是购汇方向，但大行不断提供美元流动性稳住汇价；而今日小行自营盘较为活跃，推升成交量。亦有大行从掉期市场补充美元流动性，导致一年期掉期长期处于低位。

“今天妈(央行)控制很严的，被砸了好几次，感觉好痛啊。”一股份行交易员称。

另一股份行交易员则表示，大行近期维稳已成常态化，“大行最近一直在压，但也不想把你一次打趴，（美元兑人民币）均衡位置还在慢慢下移，等到美指回调的那天估计才会放手。”

德国商业银行亚洲高级经济学家周浩发布报告指出，在可预见的未来人民币会继续走强，这符合中国的利益：一方面可以继续传递人民币双向波动的信号；另一方面在G20峰会前人民币升值可以缓解资本外流。

北京时间11:58，人民币兑美元 即期报6.6713元，上日收报6.6766元，夜盘终报6.6747元。今日人民币兑美元中间价 报6.6671元，上日中间价为6.6778元。人民币兑美元即期成交额 为130.11亿美元，上日半日为108.37亿美元。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日续升0.02%至95.34；SDR篮子指数微升至96.08，BIS篮子指数微跌至96.19。

全球汇市方面，日圆在周三亚洲盘初下滑，因预期日本央行本周稍晚将采取重大货币刺激举措，上日日圆录得一个月来最大单日升幅，因外界预计日本政府财政刺激计划的规模可能不会很大。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8245元, 上日尾盘为6.8233元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6759元, 上一交易日尾盘报6.6794元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6708；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。