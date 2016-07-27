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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 12:36 BJT

重发-中国货币市场：流动性重返宽松资金价格回落，央行加力输血稳定预期

(重发以对齐文末表格)
    路透上海7月27日 - 中国银行间市场周三流动性重返宽松，资金价格亦自高位明显回落
；昨日盘中资金面已转暖，今日公开市场继续加力输血，随之主要融出方供给均恢复正常，
市场预期亦更趋稳定。
    
    交易员指出，尽管月末将至，可能暂时抑制跨月资金利率的下行幅度，但总体来看，本
轮时点性资金波动已基本告一段落，平稳度过月末考验压力有限。
        
    “今天欢乐了，特别早的时候大行头寸还没出来，还看不清状况，有的机构加点借了一
些，到9点半以后出钱的就很多了，大行、股份制都在出，很快就平了。”华东一银行交易
员称。
    
    她并谈到，前几日资金紧张时，回购利率涨幅不小，而结构性融资矛盾突出，令七天期
全市场综合加权利率（包括信用债质押）高出利率债质押加权利率一度逾30个基点（bp），
而今日这一价差已缩窄至10个bp左右。
    
    上海一银行交易员表示，近两日盘中均有央行出手扶助的传言，而公开市场也连续大幅
净投放，表明央行维稳流动性的意图仍不变，预计资金面在本轮考验过后大概率仍会重回稳
中偏松格局。
    
    央行公开市场今日进行1,800亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，单日将净投放1
,050亿元。    
    
    以下为主要货币市场利率报价:     

      北京时间12:25            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      2.0088     2.0599      -5.11
         七天      2.3950     2.4363      -4.13
         14天     2.7598     2.8226      -6.28
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     2.9600     1.6550    +130.50
         七天     2.8400     2.7500      +9.00
         14天    2.6900     2.6000      +9.00
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.0300     2.0500      -2.00
         七天   2.6200     2.6000      +2.00
         14天  3.0000     3.0000      +0.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.0380     2.0370      +0.10
         七天       2.3600     2.3480      +1.20
         三个月     2.8490     2.8510      -0.20
    ----------------------------------------------------------
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构(完)    

 (发稿 边竞；审校 杨淑祯)

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