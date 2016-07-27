重发-中国货币市场：流动性重返宽松资金价格回落，央行加力输血稳定预期

(重发以对齐文末表格) 路透上海7月27日 - 中国银行间市场周三流动性重返宽松，资金价格亦自高位明显回落 ；昨日盘中资金面已转暖，今日公开市场继续加力输血，随之主要融出方供给均恢复正常， 市场预期亦更趋稳定。 交易员指出，尽管月末将至，可能暂时抑制跨月资金利率的下行幅度，但总体来看，本 轮时点性资金波动已基本告一段落，平稳度过月末考验压力有限。 “今天欢乐了，特别早的时候大行头寸还没出来，还看不清状况，有的机构加点借了一 些，到9点半以后出钱的就很多了，大行、股份制都在出，很快就平了。”华东一银行交易 员称。 她并谈到，前几日资金紧张时，回购利率涨幅不小，而结构性融资矛盾突出，令七天期 全市场综合加权利率（包括信用债质押）高出利率债质押加权利率一度逾30个基点（bp）， 而今日这一价差已缩窄至10个bp左右。 上海一银行交易员表示，近两日盘中均有央行出手扶助的传言，而公开市场也连续大幅 净投放，表明央行维稳流动性的意图仍不变，预计资金面在本轮考验过后大概率仍会重回稳 中偏松格局。 央行公开市场今日进行1,800亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，单日将净投放1 ,050亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:25 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ---------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0088 2.0599 -5.11 七天 2.3950 2.4363 -4.13 14天 2.7598 2.8226 -6.28 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9600 1.6550 +130.50 七天 2.8400 2.7500 +9.00 14天 2.6900 2.6000 +9.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0300 2.0500 -2.00 七天 2.6200 2.6000 +2.00 14天 3.0000 3.0000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.0380 2.0370 +0.10 七天 2.3600 2.3480 +1.20 三个月 2.8490 2.8510 -0.20 ---------------------------------------------------------- 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构(完) (发稿 边竞；审校 杨淑祯)