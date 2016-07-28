欧洲经济指标预测--7月28日-8月4日****

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月25日当周 7月28日(四) 0600 英国Nationwide房价(较前月) 7月 持平 +0.2% (较上年同期) +4.5% +5.1% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 7月 减少0.3 减少0.6 未经季节调整失业人数(万人) 266.9 261.4 经季节调整失业率 6.1% 6.1% 经季节调整失业人数(万人) -- 269.0 0800 意大利薪资指数(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.6% 0900 欧元区企业景气指数 7月 0.17 0.22 经济景气指数 103.7 104.4 工业景气指数 负3.4 负2.8 服务业景气指数 10.4 10.8 消费者信心指数终值 负7.9 负7.3 消费者通胀预期指数 -- 5.1 生产者通胀预期指数 -- 0.7 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月初值 +0.3% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.2% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 2305 英国GfK消费者信心指数 7月 负8 负1 7月29日(五) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.2% +0.6% 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 -0.1% +0.9% (较上年同期) +1.3% +2.6% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 7月初值 +0.4% +0.3% 0645 法国消费者支出(较前月) 6月 +0.1% -0.7% 0700 瑞士KOF领先成长指标 7月 101.3 102.4 0800 意大利失业率 6月 11.4% 11.5% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 -- +0.1% (较上年同期) -0.2% -0.4% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.9% +0.2% (较上年同期) -0.2% -0.2% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 增加14 增加15.03 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加26 增加28.24 抵押贷款批准件数(件) 65,650 67,042 M4货供额(较前月) -- +1.2% 0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.3% +0.6% (较上年同期) +1.5% +1.6% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)7月初值 +0.1% +0.1% 0900 欧元区失业率 6月 10.1% 10.1% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- +0.5% (较上年同期) -- -3.7% 8月1日当周 8月1日(一) 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 7月 -- 53.5 0750 法国Markit制造业PMI 7月 -- 48.6 0755 德国Markit/BME制造业PMI 7月 -- 53.7 0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 6月 -- -0.6% 经工作日调整(较上年同期) -- -0.6% 0800 欧元区Markit制造业PMI 7月终值 -- 51.9 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 7月 50.0 49.1 8月2日(二) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 6月 -- -1.6% 0730 瑞士制造业PMI 7月 -- 51.6 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 7月 -- 46.0 0900 欧元区PPI(较前月) 6月 -- +0.6% (较上年同期) -- -3.9% 8月3日(三) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 7月 -- 51.9 0750 法国Markit服务业PMI 7月 -- 50.3 综合PMI -- 50.0 0755 德国Markit服务业PMI 7月 -- 54.6 综合PMI -- 55.3 0800 欧元区Markit服务业PMI 7月终值 -- 52.7 综合PMI -- 52.9 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 -- 47.4 0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.6% 8月4日(四) 0545 瑞士消费者信心 第三季 -- 负15 1100 英国央行利率决定 8月 0.25% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750 货币政策委员会(MPC)投票结果 8月 -- 0-8-1 (升息-不变-降息) (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
(1月16日适逢马丁路德金纪念日假期，美国市场休市，路透仅提供当日汇率收盘报价表格 以供参考) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0600 1.0641 -0.39 +0.83 1.0513 美元/日圆 114.18 114.51 -0.29 -2.30 116.87 欧元/日圆 121.02 121.83 -0.66 -1.72 123.14 美元/瑞郎 1.0122 1.0083 +0.39 -0.55 1.0178 英镑/美元 1.2043 1.2176 -1.09 -2.38 1.2336 美元/加元
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。