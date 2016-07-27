版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 12:36 BJT

香港个股：华润水泥短期融资券发行规模缩减一半，中期票据则维持不变

路透香港7月27日 - 中国水泥生产商--华润水泥 周三称，将短期融资券发行规模缩减一半至45亿元人民币，中期票据发行总额最多90亿元则维持不变。

华润水泥在联交所的声明称，经谨慎检阅其融资需要，原本最多90亿元的短期融资券发行总额将调低至不超过45亿元，首批发行规模5亿元维持不变。

至于中期票据发行总额不超过90亿元及首批发行规模30亿元则维持不变。

华润水泥表示，首批中期票据及首批短期融资券募集到的资金计划用于偿还该集团银行借款及补充营运资金。

该公司此前发出盈利预警，预计今年上半年净利将按年显着减少，主要原因是国内水泥产品售价同比下降。其于2015年度中期净利为15.3亿港元。

华润水泥周三早盘收跌2.11%，报2.78港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐