香港个股：华润水泥短期融资券发行规模缩减一半，中期票据则维持不变

长江期货：中国期指主力对蓝筹指数不悲观
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
路透香港7月27日 - 中国水泥生产商--华润水泥 周三称，将短期融资券发行规模缩减一半至45亿元人民币，中期票据发行总额最多90亿元则维持不变。
华润水泥在联交所的声明称，经谨慎检阅其融资需要，原本最多90亿元的短期融资券发行总额将调低至不超过45亿元，首批发行规模5亿元维持不变。
至于中期票据发行总额不超过90亿元及首批发行规模30亿元则维持不变。
华润水泥表示，首批中期票据及首批短期融资券募集到的资金计划用于偿还该集团银行借款及补充营运资金。
该公司此前发出盈利预警，预计今年上半年净利将按年显着减少，主要原因是国内水泥产品售价同比下降。其于2015年度中期净利为15.3亿港元。
华润水泥周三早盘收跌2.11%，报2.78港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
交易员表示，美国原油价格小幅上涨，之前沙特称，该国将依照包括石油输出国组织(OPEC)成员和俄罗斯在内的产油国达成的全球协议，严格遵守减产承诺。