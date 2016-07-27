《全球汇市》日圆下跌，受日本央行宽松及财政刺激预期打压

长江期货：中国期指主力对蓝筹指数不悲观
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0995 1.0986 +0.08 +1.24 1.0860 美元/日圆 105.53 104.64 +0.85 -12.28 120.30 欧元/日圆 116.04 114.88 +1.01 -11.06 130.47 美元/瑞郎 0.9913 0.9919 -0.06 -1.05 1.0018 英镑/美元 1.3132 1.3127 +0.04 -10.90 1.4738 美元/加元 1.3175 1.3186 -0.08 -4.80 1.3839 美元/离岸人民币 6.6762 6.6797 -0.05 +1.65 6.5680 澳元/美元 0.7486 0.7500 -0.19 +2.90 0.7275 新西兰元/美元 0.7037 0.7051 -0.20 +3.11 0.6825 澳元/日圆 78.980 78.480 +0.64 -9.86 87.620 新西兰元/日圆 74.260 73.780 +0.65 -9.42 81.980 英镑/日圆 138.60 137.41 +0.87 -21.79 177.22 澳元/新西兰元 1.0636 1.0626 +0.09 -0.26 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 张若琪/于春红/汪红英/王兴亚/张明钧)
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
交易员表示，美国原油价格小幅上涨，之前沙特称，该国将依照包括石油输出国组织(OPEC)成员和俄罗斯在内的产油国达成的全球协议，严格遵守减产承诺。