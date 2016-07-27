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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 13:31 BJT

《全球汇市》日圆下跌，受日本央行宽松及财政刺激预期打压

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0995  1.0986  +0.08  +1.24  1.0860
    美元/日圆            105.53  104.64  +0.85 -12.28  120.30
    欧元/日圆         116.04  114.88  +1.01 -11.06  130.47
    美元/瑞郎            0.9913  0.9919  -0.06  -1.05  1.0018
    英镑/美元            1.3132  1.3127  +0.04 -10.90  1.4738
    美元/加元            1.3175  1.3186  -0.08  -4.80  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6762  6.6797  -0.05  +1.65  6.5680
    澳元/美元            0.7486  0.7500  -0.19  +2.90  0.7275
    新西兰元/美元        0.7037  0.7051  -0.20  +3.11  0.6825
    澳元/日圆         78.980  78.480  +0.64  -9.86  87.620
    新西兰元/日圆     74.260  73.780  +0.65  -9.42  81.980
    英镑/日圆         138.60  137.41  +0.87 -21.79  177.22
    澳元/新西兰元     1.0636  1.0626  +0.09  -0.26  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 张若琪/于春红/汪红英/王兴亚/张明钧)

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