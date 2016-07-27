路透基点：台湾大同启动280亿台币再融资案--TRLPC

路透香港7月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾大同股份有限公司的280亿台币五年贷款案，由六家牵头银行展开一般分销。

牵头行兼簿记行为台湾银行、彰化商业银行、华南商业银行、土地银行、兆丰国际商业银行和台新国际商业银行。台湾银行还担任贷款代理行。

该贷款分为A、B和C三部分。A部分为180亿台币定期贷款，B部分为100亿台币循环额度以及C部分72亿台币等值担保贷款，C部分贷款可按台币或美元提取。B和C部分贷款合计不能超过100亿台币。

C部分贷款又分为C1和C2两部分。C1为40亿台币担保贷款，C2为1亿美元担保信用状。

A和B部分利率与借款方的税后净利润率挂钩：若税后净利润率低于0%，利率为邮局一年期存款利率加码90个基点，若利润率为0.1-3%，加码75个基点；超过3.1%，则加码60个基点。税后保底利率设为1.93%。

C部分有担保费112.5个基点。

借款方的土地和建筑物将为抵押品，公司旗下的尚志资产开发股份有限公司将为担保方。

承贷20亿台币以上的银行将获得协办行头衔，前端费用25个基点；承贷15-19亿台币，则获得经理行头衔，前端费用17个基点；承贷8-14亿台币，则获得参贷行头衔，前端费用8个基点.

回复截止日期为9月9日。

A部分贷款有三年宽限期，之后分五次、半年一次非等额偿还，其中第一至第四次各为4%，最后一次为80%。B部分贷款偿还方式与A部分相同。

资金将用再融资和运营资本。

大同及旗下子公司过去10年经常举办联贷。但这笔最新贷款的规模则是大同首见，过去贷款规模在20-45亿台币。

“大同进行大型再融资，主要是在经济成长疲软之际受到低利率吸引，”一消息人士称。(完)