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市场报道 | 2016年 7月 27日 星期三 13:55 BJT

欧股业绩：巴斯夫第二季获利下滑，预期2016年营收降幅较大

路透法兰克福7月27日 - 德国化学产品大厂巴斯夫(BASF) 公布第二季经调整后的营业利润下滑16%，受油气部门业绩下挫及农业杀虫剂需求疲弱的打击。

巴斯夫公布第二季经一次性项目调整的息税前利润(EBIT)为17亿欧元，路透调查的分析师平均预估为17.1亿欧元。巴斯夫是全球营收最高的化学公司。

巴斯夫重申预期2016年营收将有相当大的降幅--主因出售天然气贸易业务，以及公司调整价格以降低能源和原材料成本；巴斯夫还重申预期全年经调整EBIT将略低于上年。

巴斯夫重申要达到该目标需相当努力，且取决于油价。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)

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