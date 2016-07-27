台湾货币市场：273天期国库券料决标贴现率料在0.295-0.325%

长江期货：中国期指主力对蓝筹指数不悲观
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
* 标售标的：273天期国库券
* 标售时间：周四(28日)
* 标售金额：暂定金额300亿台币
* 预测区间：0.295-0.325%
* 受访机构：六家
路透台北7月27日 - 路透周三调查显示，台湾28日将标售的273天期国库券决标贴现率估在0.295-0.325%；因央行自去年9月起连四季降息，这次标售主要反应央行降息，及近期市场资金偏向宽松。
路透调查六家金融机构，包括有三家本地商银、三家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.28-0.35%。
周四将标售的273天期105-7期国库券，暂定金额300亿台币，7月29日(周五)发行。
以下为各银行的看法重点分析：
--上次标273天期国库券是在1月，当时决标贴现率在0.350%，但这段期间央行已两度降息，这次应适度反应央行降息的幅度。
--利率应该比最近一次央行一年期定存单(0.344%)低，不过虽然资金宽松，但外商银也愈来愈要求利率，所以不致下跌太多。
以下为2013年以来国库券发行细节：
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
2016年
4月27日 364 300 0.358 3.16
3月24日 91 200 0.305 3.30
2月02日 182 200 0.355 4.30
1月26日 182 273.5* 0.380 1.62
1月19日 91 300 0.330 2.67
1月13日 273 300 0.350 1.98
2015年 12月28日 182 350 0.315 2.06
8月13日 91 250 0.386 2.89
7月30日 273 300 0.460 3.62
4月10日 364 250 0.495 3.67
3月24日 91 350 0.477 2.86
2月2日 91 300 0.480 2.03
1月13日 182 250 0.490 3.02
1月 7日 273 287* 0.550 2.10
2014年
12月26日 182 350 0.530 3.87
12月24日 91 300 0.500 1.94
8月13日 182 200 0.410 4.36
7月11日 273 200 0.423 4.20
5月 8日 28 245* 0.319 4.36
3月31日 91 200 0.388 4.00
3月26日 364 250 0.500 3.21
2月21日 273 250 0.449 3.20
1月13日 182 250 0.497 2.96
2013年
12月31日 91 203.5 0.580 1.32
12月26日 364 350 0.538 2.46
11月05日 273 250 0.445 2.82
9月03日 273 245.5 0.500 2.74
8月28日 182 200 0.450 4.36
8月13日 364 300 0.647 2.58
7月24日 273 350 0.488 3.66
7月22日 91 200 0.398 3.02
7月11日 182 250 0.480 4.48
4月30日 28 150 0.320 5.45
4月23日 91 300 0.430 4.11
3月27日 364 200 0.629 5.29
2月 6日 273 200 0.663 3.13
1月18日 182 250 0.630 2.62
注：*表不足额标售。(完) (记者 董永年；审校 乔艳红)
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
交易员表示，美国原油价格小幅上涨，之前沙特称，该国将依照包括石油输出国组织(OPEC)成员和俄罗斯在内的产油国达成的全球协议，严格遵守减产承诺。