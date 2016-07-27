《中国企业债发行日程表》--7月27日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *湘潭城市建设 16 7 8/3簿记建档 -- AA 8/4-8/5 西部证券 投资经营城市 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) 国开证券 停车场专项债 4 7 -- (第3-7年末偿还20%本金/以停车场项目收费权质押担保) ========================================================================================= *古蔺国资经营 10 7 8/3簿记建档 -- AA 8/4-8/10 天风证券 (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 荆门市东宝区 7 7 7/21簿记建档 4.44% AA- 7/22-7/28 长江证券 城乡建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 金湖县国有 10 6 7/25簿记建档 4.00% AA 7/26-7/28 南京证券 资产经营投资 (第3-6年末偿还25%本金/江苏省信用再担保提供担保) ========================================================================================= 如东县金鑫 7.5 7 7/25簿记建档 4.57% AA 7/26-7/28 中信建投证券 交通工程 (第3-7年末偿还20%本金/瀚华担保提供担保) 建设投资 7.5 7 3.80% (第3-7年末偿还20%本金/江苏省信用再担保提供担保) ========================================================================================= 新民市路鑫 9 7 7/28簿记建档 *上限6.50% AA 7/29-8/1 西部证券 市政工程 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 荆门高新 18 7 7/27簿记建档 上限5.00% AA 7/28-8/3 长江证券 技术产业开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 娄底市万宝 10 7 7/29簿记建档 -- AA 8/1-8/3 恒泰长财证券 新区开发投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 新干县城乡建设 10 7 8/2簿记建档 -- AA- 8/3-8/5 长江证券 投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 邳州经济开发区 10 5 7/27簿记建档 上限6.80% AA 7/28-8/3 国信证券 产业新城产业定向自住房 (第3-5年分别偿还约33%本金) 项目收益债券 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *赣州南康区城市 10 4 8/3簿记建档 -- AA 8/4-8/5 国融证券 建设发展小微企业增信集合债券 (附第3年末投资者回售选择权) ========================================================================================= 铜陵大江投资控股 7 4 7/25簿记建档 5.60% AA 7/26-7/28 西南证券 小微企业增信集合债券 (附第3年末投资者回售选择权) ========================================================================================= 毕节市开源建设 8 4 7/28簿记建档 *上限6.50% AA 7/29-8/2 国都证券 投资集团小微企业增信集合债券 (附第3年末投资者回售选择权) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次