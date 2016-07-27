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市场报道 | 2016年 7月 27日 星期三 14:00 BJT

欧股业绩：德意志银行第二季勉强盈利，CEO称需加大重组力度

路透法兰克福7月27日 - 德意志银行 公布第二季实现净利2,000万欧元(2,200万美元)，远低于上年同期的7.96亿欧元，因低利率环境和市场波动导致营收下降20%。

分析师此前平均预计，这家德国最大的银行第二季为净亏损1.05亿欧元。

德意志银行执行长克莱恩(John Cryan)称，该行对重振计划所取得的进展感到满意。

“但如果当前疲软的经济环境持续下去，我们进行重组的时间安排和力度需要更加激进一些，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)

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