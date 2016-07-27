欧股业绩：空中客车季度获利下滑，受A400M军用运输机费用打击

路透巴黎7月27日 - 空中客车(Airbus,空中巴士) 周三表示，为旗下陷入困境的A400M军用运输机及A350客机延迟交货增提14亿欧元(15.4亿美元)费用，但重申该公司营业目标不变，在此同时公司公布季度获利下滑。

另外一架各界急切等待的A320neo客机延迟交货，亦令这家欧洲最大航太集团承压，该公司第二季季核心获利下滑4%。A320neo的主要竞争对手为波音 即将推出的737MAX。

在A400M出现齿轮箱问题及机身裂痕之后，空中客车提列了10.26亿欧元费用，另外为A350延迟交货提列了3.85亿欧元费用，这主要是因为机舱设备供应不足引发新的赔偿。

扣除一次性项目的第二季核心营业利润下滑4%至11.83亿欧元，营收下滑1%至165.72亿欧元。路透调查显示，分析师此前平均预估核心获利为10.12亿欧元，营收为162.99亿欧元。

A400M为欧洲最大的防务项目，之前已经为此项目减计约50亿欧元，不过这次提列费用金额大致符合分析师预期，同时当中也有许多其他帐务调整。

空中客车表示，正持续与北大西洋公约组织(NATO)七大国家就A400M修改交货期限进行协商，而这可能对财务构成进一步的“重大影响”。

空中客车证实，全球最大四发引擎客机A380销售不振，已将2018年A380的产出计画大幅调降至每月12架。

该公司提到，目前尚无法估算旗下H225 Super Puma直升机近期在挪威发生事故对财务造成的影响。(完)