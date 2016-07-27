《汇市简讯》欧洲盘初：押注日本出台货币及财政刺激措施

港报社评：特朗普挑拨欧盟，世界秩序乱了？--经济日报1月17日
中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战綫，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路綫，冲击二战后世界秩序。
0554GMT * 美元/日圆上涨0.74%，欧元/日圆涨0.91%，澳元/美元下跌0.19%， 新西兰元/美元跌0.2% * 美元/印尼卢比跌0.38%，美元/马币涨0.25%，美元/人民币微跌0.0 6%，美元/韩元下滑0.15% * 日经指数上扬1.86%，沪综指下挫2.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本 )指数微跌0.04%，美国原油期货跌0.35%，美国10年期公债收益率报1.567 9% * 澳洲第二季通胀率处于17年低位，为央行降息敞开大门 * 日本首相称将在下周宣布经济刺激计划，规模逾28万亿日圆--时事 社 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 蔡美珍)
中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战綫，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路綫，冲击二战后世界秩序。
三月特首选举终于有一个更加清晰的图像，两位司长的辞职昨日同一时间获得中央批准，意味着不再是政务司司长的林郑月娥，以及不再是财政司司长的曾俊华，将会双双加入竞选行列。连同已经表态的退休法官胡国兴及新民党主席叶刘淑仪，特首参选者目前是四位，未知还有没有其他尚未现身的黑马，至少前立法会主席曾钰成前天仍说未有排除出选的可能。
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