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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 14:07 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：押注日本出台货币及财政刺激措施

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    * 美元/日圆上涨0.74%，欧元/日圆涨0.91%，澳元/美元下跌0.19%，
新西兰元/美元跌0.2%
    * 美元/印尼卢比跌0.38%，美元/马币涨0.25%，美元/人民币微跌0.0
6%，美元/韩元下滑0.15%
    * 日经指数上扬1.86%，沪综指下挫2.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本
)指数微跌0.04%，美国原油期货跌0.35%，美国10年期公债收益率报1.567
9%
    * 澳洲第二季通胀率处于17年低位，为央行降息敞开大门 
    * 日本首相称将在下周宣布经济刺激计划，规模逾28万亿日圆--时事
社
    (完)
        
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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    全部现汇报价             

 (编译 王兴亚；审校 蔡美珍)

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