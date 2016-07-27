标题新闻：瑞银6月瑞士消费指标升至1.34点，高于5月修正后的1.24点

长江期货：中国期指主力对蓝筹指数不悲观
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
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周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周一收跌0.30%。沪深证交所融资融券余额当日减 少174.3亿元人民币，连续第五日下跌，并创逾11个月最大单日跌幅；两市两融余额为9,028 .5亿元，创近三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/16 5,195.3 3,833.2 9,028.5 -174.3 3,103.43 1/13 5,320.4 3,882.4 9,202.8 -70.4 3,112.76 1/12 5,369.0