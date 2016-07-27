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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 14:19 BJT

台湾股市：续收升创逾一年新高，苹果季报超预期提振苹概股齐扬

路透台北7月27日 - 台湾股市周三连二日收涨，并创逾一年新高。分析师表示，美国消费电子巨擘苹果 公布的季度iPhone手机销量超市场预估，带动台积电 、大立光 等苹果概念股齐扬；明日摩台指结算有望支撑台股续处高档强势整理。

台湾加权股价指数 收涨0.43%，至9,063.39点；此前收盘高点为2015年7月7日的9,250.16点；今日成交初值 为945.76亿台币，上交易日修正后为764.43亿。

〞现在的盘就是撑盘，因为量不够大，多方只要撑住不跌就是赚钱了。〞日盛投顾协理钟国忠说。

他并称，市场普遍预期美国联邦公开市场委员会(FOMC)本周决议维持利率不变，加上外资仍偏多操作台股期现货，且明日摩台指结算也有助于指数撑在高点，短线大盘料沿着10日线缓步向上推升，维持在9,000点附近高档整理。

元富投顾一不愿具名分析师也指出，英国公投决议退出欧盟后，热钱迄今仍未消散，外资同步着墨台股期现货；若有国际股市助攻，明日摩台指有望拉高结算，惟“现在盘面只有外资在玩，没有内资要跟进，本土资金大致处于休兵状态。”

至周二外资已连13个交易日买超共计1,445.5亿台币，同时并加码台指期净多单至6.8万口。

分析师预估，明日台股指数主要区间料在8,950-9,100点间。

本地时间13:54，亚洲主要股市涨跌互见，日经指数 涨1.81%；MSCI亚太明晟指数 则跌0.08%。(完)

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