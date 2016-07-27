台湾股市：续收升创逾一年新高，苹果季报超预期提振苹概股齐扬

长江期货：中国期指主力对蓝筹指数不悲观
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
路透台北7月27日 - 台湾股市周三连二日收涨，并创逾一年新高。分析师表示，美国消费电子巨擘苹果 公布的季度iPhone手机销量超市场预估，带动台积电 、大立光 等苹果概念股齐扬；明日摩台指结算有望支撑台股续处高档强势整理。
台湾加权股价指数 收涨0.43%，至9,063.39点；此前收盘高点为2015年7月7日的9,250.16点；今日成交初值 为945.76亿台币，上交易日修正后为764.43亿。
〞现在的盘就是撑盘，因为量不够大，多方只要撑住不跌就是赚钱了。〞日盛投顾协理钟国忠说。
他并称，市场普遍预期美国联邦公开市场委员会(FOMC)本周决议维持利率不变，加上外资仍偏多操作台股期现货，且明日摩台指结算也有助于指数撑在高点，短线大盘料沿着10日线缓步向上推升，维持在9,000点附近高档整理。
元富投顾一不愿具名分析师也指出，英国公投决议退出欧盟后，热钱迄今仍未消散，外资同步着墨台股期现货；若有国际股市助攻，明日摩台指有望拉高结算，惟“现在盘面只有外资在玩，没有内资要跟进，本土资金大致处于休兵状态。”
至周二外资已连13个交易日买超共计1,445.5亿台币，同时并加码台指期净多单至6.8万口。
分析师预估，明日台股指数主要区间料在8,950-9,100点间。
本地时间13:54，亚洲主要股市涨跌互见，日经指数 涨1.81%；MSCI亚太明晟指数 则跌0.08%。(完)
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
交易员表示，美国原油价格小幅上涨，之前沙特称，该国将依照包括石油输出国组织(OPEC)成员和俄罗斯在内的产油国达成的全球协议，严格遵守减产承诺。