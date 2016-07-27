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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 14:34 BJT

新兴汇市：新兴亚币多数在美日央行会议前走强，印尼卢比领涨

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            105.74    104.65   -1.03  +13.77    120.30
    坡元            1.3580    1.3586   +0.04   +4.38    1.4175
    台币          32.038    32.106   +0.21   +3.21    33.066
    韩元           1133.62   1134.90   +0.11   +3.65   1174.95
    泰铢             34.99     35.01   +0.06   +2.94     36.02
    菲律宾披索       47.17     47.13   -0.08   -0.57     46.90
    印尼卢比      13115.00  13165.00   +0.38   +5.11  13785.00
    印度卢比       67.23     67.27   +0.06   -1.61     66.15
    马币            4.0740    4.0580   -0.39   +5.30    4.2900
    人民币          6.6700    6.6747   +0.07   -2.67    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 孙国玉/王兴亚/刘秀红；审校 李春喜/蔡美珍/孙茉莉)

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