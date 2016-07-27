新兴汇市：新兴亚币多数在美日央行会议前走强，印尼卢比领涨

长江期货：中国期指主力对蓝筹指数不悲观
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 105.74 104.65 -1.03 +13.77 120.30 坡元 1.3580 1.3586 +0.04 +4.38 1.4175 台币 32.038 32.106 +0.21 +3.21 33.066 韩元 1133.62 1134.90 +0.11 +3.65 1174.95 泰铢 34.99 35.01 +0.06 +2.94 36.02 菲律宾披索 47.17 47.13 -0.08 -0.57 46.90 印尼卢比 13115.00 13165.00 +0.38 +5.11 13785.00 印度卢比 67.23 67.27 +0.06 -1.61 66.15 马币 4.0740 4.0580 -0.39 +5.30 4.2900 人民币 6.6700 6.6747 +0.07 -2.67 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙国玉/王兴亚/刘秀红；审校 李春喜/蔡美珍/孙茉莉)
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
交易员表示，美国原油价格小幅上涨，之前沙特称，该国将依照包括石油输出国组织(OPEC)成员和俄罗斯在内的产油国达成的全球协议，严格遵守减产承诺。