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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 16:14 BJT

台湾债市：10年债殖利率收跌中止连两日升势，盘整观望美国FOMC利率决议

* 10年公债殖利率收跌中止连两日升势
    * 维持区间盘整观望美国FOMC利率决议
    * 明日105/4殖利率暂看在0.66-0.69%

    路透台北7月27日 - 台湾10年期公债105/4 周三殖利率微收跌，中止连两
日升势。交易员称，目前台债维持区间盘整格局，暂随国际债市及央行引导隔拆利率微调而
窄幅波动，观望美国FOMC会议最新结果。
    
    他们表示，今日央行引导隔拆利率开盘价持平在0.178%，中止连两日微扬，加以台电今
年不发债令偏滥的资金情势欠缺去化管道，今年到期的台电公司债资金不排除短线停泊在台
债，也提振资金行情延续，令今日10年券105/4殖利率区间偏跌整理。
    
    〞明天要看FOMC有没有什么太大的SURPRISE(惊奇)。〞一位大型证券台债交易员说。
    
    他也称，今日20年长券105/9殖利率再探新低，跟10年券105/4间的利差已逐步缩小至44
.7个基点，但看好两券间利差有机会缩到40个基点，相较之下20年券、30年券殖利率仍有小
幅修正压力。
    
    市场关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二起召开为期两天的利率会议，并将于台北
时间周四凌晨会有最新结果。市场普遍预估此次将维持利率不变，但仍旧企图从中寻找美国
升息步调的线索。另日本央行周四起也召开为期两日的货币政策会议，周五宣布利率决定。
    
    台湾银行间隔夜拆款利率 周三开在0.178%，上交易日也开在0.178%、加权平均利
率则收在0.179%。
   
    美国短期公债收益率周二持坚，两年期公债收益率在逾四周高位附近徘徊，美国联邦储
备理事会(FED/美联储)开始为期两日的货币政策会议，预计或会带来可能升息时机的线索。
指标10年期公债 收益率收在1.561%，上日收在1.573%。 
    
    此外，台湾股市周三连二日收涨，并创逾一年新高。分析师表示，美国消费电子巨擘苹
果 公布的季度iPhone手机销量超市场预估，带动台积电 等苹果概念股齐
扬；明日摩台指结算有望支撑台股续处高档强势整理。 
   
    交易员预估，明日105/4期、105/8期公债殖利率主要交投区间在0.66-0.69%、0.50-0.5
2%。
    
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5   105/8                      -0.30     0.5090%  0.5035-0.5100%      21.5
  10   105/4                      -0.45     0.6770%  0.6729-0.6843%     106.0
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  30    105/10                       1.4100%
  20     105/9                       1.1240%
  10     105/4                       0.6770%
   5     105/8                       0.5090%
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)

 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)

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