台湾债市：10年债殖利率收跌中止连两日升势，盘整观望美国FOMC利率决议

* 10年公债殖利率收跌中止连两日升势 * 维持区间盘整观望美国FOMC利率决议 * 明日105/4殖利率暂看在0.66-0.69% 路透台北7月27日 - 台湾10年期公债105/4 周三殖利率微收跌，中止连两 日升势。交易员称，目前台债维持区间盘整格局，暂随国际债市及央行引导隔拆利率微调而 窄幅波动，观望美国FOMC会议最新结果。 他们表示，今日央行引导隔拆利率开盘价持平在0.178%，中止连两日微扬，加以台电今 年不发债令偏滥的资金情势欠缺去化管道，今年到期的台电公司债资金不排除短线停泊在台 债，也提振资金行情延续，令今日10年券105/4殖利率区间偏跌整理。 〞明天要看FOMC有没有什么太大的SURPRISE(惊奇)。〞一位大型证券台债交易员说。 他也称，今日20年长券105/9殖利率再探新低，跟10年券105/4间的利差已逐步缩小至44 .7个基点，但看好两券间利差有机会缩到40个基点，相较之下20年券、30年券殖利率仍有小 幅修正压力。 市场关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二起召开为期两天的利率会议，并将于台北 时间周四凌晨会有最新结果。市场普遍预估此次将维持利率不变，但仍旧企图从中寻找美国 升息步调的线索。另日本央行周四起也召开为期两日的货币政策会议，周五宣布利率决定。 台湾银行间隔夜拆款利率 周三开在0.178%，上交易日也开在0.178%、加权平均利 率则收在0.179%。 美国短期公债收益率周二持坚，两年期公债收益率在逾四周高位附近徘徊，美国联邦储 备理事会(FED/美联储)开始为期两日的货币政策会议，预计或会带来可能升息时机的线索。 指标10年期公债 收益率收在1.561%，上日收在1.573%。 此外，台湾股市周三连二日收涨，并创逾一年新高。分析师表示，美国消费电子巨擘苹 果 公布的季度iPhone手机销量超市场预估，带动台积电 等苹果概念股齐 扬；明日摩台指结算有望支撑台股续处高档强势整理。 交易员预估，明日105/4期、105/8期公债殖利率主要交投区间在0.66-0.69%、0.50-0.5 2%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -0.30 0.5090% 0.5035-0.5100% 21.5 10 105/4 -0.45 0.6770% 0.6729-0.6843% 106.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 1.4100% 20 105/9 1.1240% 10 105/4 0.6770% 5 105/8 0.5090% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)