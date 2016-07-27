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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 14:22 BJT

日本股市：收高1.7%，报导称首相安倍将宣布28万亿日圆经济刺激计划

时事社称，刺激计划中有13万亿日圆属于“财政措施”。

东证股价指数 涨1.1%，报1,321.67点，JPX-日经400指数 升1.2%，报11,887.23点。(完)

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