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市场报道 | 2016年 7月 27日 星期三 14:32 BJT

欧股业绩：拜耳第二季获利轻松超越预期，并调高全年财测

路透法兰克福7月27日 - 德国制药大厂拜耳 第二季获利轻松超越预期，并调高全年财测，因预防中风药物Xarelto及治疗视力退化药品Eylea强势增长。目前拜耳正试图收购美国种子业者孟山都 。

第二季经一次性项目调整的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)增长5.7%至30.5亿欧元(33.5亿美元)，高于路透调查分析师平均预估的29.0亿。

拜耳表示，目前预期排除特殊项目的EBITDA将呈现7-9%的增长，先前仅预期成长4-7%。拜耳为发明阿斯匹灵的业者，同时也是知名避孕药优思明(Yasmin)的制造商。(完)

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