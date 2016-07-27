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货币新闻 | 2016年 7月 27日 星期三 14:45 BJT

标题新闻：空客CEO称其今年飞机订单目标有望实现

空客为空中客车(Airbus,空中巴士)的简称。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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