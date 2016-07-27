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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 14:36 BJT

日股业绩：通讯应用软件商Line上半年净利增至25.6亿日圆，营收亦增长

路透东京7月27日 - 日本通讯应用软件公司Line 自上市以来首次公布业绩，该公司称，今年上半年净利为25.6亿日圆(2,430万美元)。

Line上年同期为净亏损52.9亿日圆。

今年上半年营收较上年同期增长19.8%至673亿日圆。(完)

(编译 于春红; 审校 汪红英)

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