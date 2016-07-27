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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 14:49 BJT

日本债市：公债价格多上涨，因预期日本央行进一步宽松政策

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.370%     -3.5   -0.335%
    五年期公债        -0.380%     -3.5   -0.345%
    10年期公债       -0.295%     -3.5   -0.260%
    20年期公债        0.160%     -0.5    0.165%
    30年期公债        0.265%     +0.5    0.260%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         154.00    +0.48    153.52
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪/孙茉莉; 审校 于春红/李婷仪)

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