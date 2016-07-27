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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 14:54 BJT

《全球汇市》日圆下跌，受有关财政刺激计划报导及央行宽松预期打压

美元兑一篮子主要货币 小涨0.1%至97.248，脱离周一所及四个半月高位97.569。
    
    美国经济数据利好，令美联储12月将加息的预期增强，从而提高了美元的相对吸引力。
    
    货币市场期货走势反映，美联储12月加息的可能性接近50%。
    
    欧元兑美元 持稳于1.0989。欧元兑日圆 涨1%至116.15日圆。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0989  1.0986  +0.03  +1.19  1.0860
    美元/日圆            105.70  104.64  +1.01 -12.14  120.30
    欧元/日圆         116.18  114.88  +1.13 -10.95  130.47
    美元/瑞郎            0.9935  0.9919  +0.16  -0.83  1.0018
    英镑/美元            1.3119  1.3127  -0.06 -10.99  1.4738
    美元/加元            1.3194  1.3186  +0.06  -4.66  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6763  6.6797  -0.05  +1.65  6.5680
    澳元/美元            0.7469  0.7500  -0.41  +2.67  0.7275
    新西兰元/美元        0.7027  0.7051  -0.34  +2.96  0.6825
    澳元/日圆         78.960  78.480  +0.61  -9.88  87.620
    新西兰元/日圆     74.280  73.780  +0.68  -9.39  81.980
    英镑/日圆         138.70  137.41  +0.94 -21.74  177.22
    澳元/新西兰元     1.0626  1.0626  +0.00  -0.36  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 李春喜/王洋/孙国玉/蔡美珍/刘秀红/艾茂林/王兴亚/张若琪/张明钧)

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