《全球汇市》日圆下跌，受有关财政刺激计划报导及央行宽松预期打压

长江期货：中国期指主力对蓝筹指数不悲观
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
美元兑一篮子主要货币 小涨0.1%至97.248，脱离周一所及四个半月高位97.569。 美国经济数据利好，令美联储12月将加息的预期增强，从而提高了美元的相对吸引力。 货币市场期货走势反映，美联储12月加息的可能性接近50%。 欧元兑美元 持稳于1.0989。欧元兑日圆 涨1%至116.15日圆。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0989 1.0986 +0.03 +1.19 1.0860 美元/日圆 105.70 104.64 +1.01 -12.14 120.30 欧元/日圆 116.18 114.88 +1.13 -10.95 130.47 美元/瑞郎 0.9935 0.9919 +0.16 -0.83 1.0018 英镑/美元 1.3119 1.3127 -0.06 -10.99 1.4738 美元/加元 1.3194 1.3186 +0.06 -4.66 1.3839 美元/离岸人民币 6.6763 6.6797 -0.05 +1.65 6.5680 澳元/美元 0.7469 0.7500 -0.41 +2.67 0.7275 新西兰元/美元 0.7027 0.7051 -0.34 +2.96 0.6825 澳元/日圆 78.960 78.480 +0.61 -9.88 87.620 新西兰元/日圆 74.280 73.780 +0.68 -9.39 81.980 英镑/日圆 138.70 137.41 +0.94 -21.74 177.22 澳元/新西兰元 1.0626 1.0626 +0.00 -0.36 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 李春喜/王洋/孙国玉/蔡美珍/刘秀红/艾茂林/王兴亚/张若琪/张明钧)
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
交易员表示，美国原油价格小幅上涨，之前沙特称，该国将依照包括石油输出国组织(OPEC)成员和俄罗斯在内的产油国达成的全球协议，严格遵守减产承诺。