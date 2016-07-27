欧股业绩：PSA标致雪铁龙上半年获利创纪录高位，但营收及交付量下滑

长江期货：中国期指主力对蓝筹指数不悲观
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
路透巴黎7月27日 - 法国汽车生产商PSA标致雪铁龙 周三公布创纪录高位的上半年获利情况，因生产率上升及欧洲市场反弹大大抵消了中国市场挑战加剧的负面影响。
该公司称，尽管营收及交付量均下滑，但1-6月份净利较上年同期增长一倍多，从5.71亿欧元增至12.1亿欧元(13.3亿美元)。
备受关注的汽车部门获利增长三分之一，达到13亿欧元，营业利润率从5%升至6.8%，创纪录最高。集团营收下降0.9%至277.8亿欧元，受到负面的汇率因素影响。
自从2014年从破产及政府接济漩涡中走出后，PSA集团一直致力于拓宽国际市场，降低对欧洲主要市场的依赖。
但该公司上半年全球汽车交付量落后于竞争对手雷诺 ，其中在中国市场的汽车交付数量下降近20%。
该公司财务长Jean-Baptiste de Chatillon周三告诉记者，集团正寻求未来三年将中国营运成本每年削减10%。
这一业绩结果好于市场预期。路透对12位分析师的调查预估中值显示，净利润为7.96亿欧元，汽车部门利润10.1亿欧元。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
周一，沪深300股指期货盘中出现宽幅振荡，日线留出长长的下影。IF四份合约持仓量下降544手至42856手，显示投资者在大幅振荡的过程中心态趋于谨慎。一般情况下，为避免周末的不确定性，股指期货市场中部分资金会在周五选择离场并在周一返回，因此周一持仓量往往会有增加。本周一的持仓量不增反降可能更能反映市场资金的动向。
路透上海1月17日 - 中国社会科学院学部委员余永定称，人民币贬值的压力是多种因素导致的，不全因为美元升值，但中国有巨额贸易顺差，有3万亿美元外储，以及有全球最高的经济增速和还有强有力的政府，应克服非理性的汇率浮动恐惧症。
交易员表示，美国原油价格小幅上涨，之前沙特称，该国将依照包括石油输出国组织(OPEC)成员和俄罗斯在内的产油国达成的全球协议，严格遵守减产承诺。