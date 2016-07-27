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货币新闻 | 2016年 7月 27日 星期三 14:55 BJT

欧股业绩：PSA标致雪铁龙上半年获利创纪录高位，但营收及交付量下滑

路透巴黎7月27日 - 法国汽车生产商PSA标致雪铁龙 周三公布创纪录高位的上半年获利情况，因生产率上升及欧洲市场反弹大大抵消了中国市场挑战加剧的负面影响。

该公司称，尽管营收及交付量均下滑，但1-6月份净利较上年同期增长一倍多，从5.71亿欧元增至12.1亿欧元(13.3亿美元)。

备受关注的汽车部门获利增长三分之一，达到13亿欧元，营业利润率从5%升至6.8%，创纪录最高。集团营收下降0.9%至277.8亿欧元，受到负面的汇率因素影响。

自从2014年从破产及政府接济漩涡中走出后，PSA集团一直致力于拓宽国际市场，降低对欧洲主要市场的依赖。

但该公司上半年全球汽车交付量落后于竞争对手雷诺 ，其中在中国市场的汽车交付数量下降近20%。

该公司财务长Jean-Baptiste de Chatillon周三告诉记者，集团正寻求未来三年将中国营运成本每年削减10%。

这一业绩结果好于市场预期。路透对12位分析师的调查预估中值显示，净利润为7.96亿欧元，汽车部门利润10.1亿欧元。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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