台湾汇市：台币因外资续汇入及出口商抛汇收升，美联储料按兵不动

* 外资续汇入及出口商抛汇，台币连二日收升 * 午后台币升破一度32.040，外资逢低买美元 * 短线观察重点为美、日本两大央行利率决议 * 明日台币区间料在32.000-32.150 路透台北7月27日 - 台币兑美元 周三收升。汇银人士表示，在外资持续汇入及 出口商进场抛售美元带动下，今天午后台币进一步走扬，惟随台币升值吸引外资逢低买美元 ，台币升幅跟着缩减；短线观察重点在美国、日本两大央行利率决议。 他们指出，今天外资在台股买超逾百亿台币后大举汇入，带动午后台币再攻高，盘中一 度升至32.032高价，但受日圆午后反转走低，及外资逢低买进美元影响，台币升势受阻，尾 盘仅以小升作收。 〞下午台币升破32.040时，外资(美元)买盘突然涌进来，今天就看外资表演了。〞一位 大型银行交易员说。 他表示，近日国际市场虽然〞稍微混乱一点〞，但台股本益比仍低且具高现金殖利率等 优势，吸引外资续拥台股，今天在台股再买超逾百亿且续呈净汇入，料短线台币趋势仍偏升 ，惟关键仍须观察外资动向。 多数新兴亚币周三在震荡交投中轻微上涨，市场将迎来美国联邦储备理事会(美联储/FE D)和日本央行会议，并且市场预计日本政府可能出台大规模经济刺激方案。 预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周维持利率不变，任何可能的升息都将推后至 9月甚至12月。决策者希望等待获得通胀上升的更多证据。 台湾股市周三连二日收涨，并创逾一年新高，加权股价指数 收涨0.43%，至9,06 3.39点。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超110.89亿台币，连14个交易日 买超共计1,556.40亿台币；上交易日买超118.48亿台币。 交易员预估，明日台币区间在32.000-32.150间。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.993/32.033，上日 收在32.030。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.068 32.106 32.032-32.160 32.150 7.85 5.41 司 元太外汇经纪公 32.067 32.105 32.035-32.118 32.118 3.14 3.02 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.070/-0.050 美元/台币六个月期 -0.180/-0.155 -0.180/-0.150 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)