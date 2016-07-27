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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 17:00 BJT

台湾汇市：台币因外资续汇入及出口商抛汇收升，美联储料按兵不动

* 外资续汇入及出口商抛汇，台币连二日收升
    * 午后台币升破一度32.040，外资逢低买美元
    * 短线观察重点为美、日本两大央行利率决议
    * 明日台币区间料在32.000-32.150

    路透台北7月27日 - 台币兑美元 周三收升。汇银人士表示，在外资持续汇入及
出口商进场抛售美元带动下，今天午后台币进一步走扬，惟随台币升值吸引外资逢低买美元
，台币升幅跟着缩减；短线观察重点在美国、日本两大央行利率决议。
    
    他们指出，今天外资在台股买超逾百亿台币后大举汇入，带动午后台币再攻高，盘中一
度升至32.032高价，但受日圆午后反转走低，及外资逢低买进美元影响，台币升势受阻，尾
盘仅以小升作收。
    
    〞下午台币升破32.040时，外资(美元)买盘突然涌进来，今天就看外资表演了。〞一位
大型银行交易员说。
    
    他表示，近日国际市场虽然〞稍微混乱一点〞，但台股本益比仍低且具高现金殖利率等
优势，吸引外资续拥台股，今天在台股再买超逾百亿且续呈净汇入，料短线台币趋势仍偏升
，惟关键仍须观察外资动向。
    
    多数新兴亚币周三在震荡交投中轻微上涨，市场将迎来美国联邦储备理事会(美联储/FE
D)和日本央行会议，并且市场预计日本政府可能出台大规模经济刺激方案。 
    
    预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周维持利率不变，任何可能的升息都将推后至
9月甚至12月。决策者希望等待获得通胀上升的更多证据。 

    台湾股市周三连二日收涨，并创逾一年新高，加权股价指数 收涨0.43%，至9,06
3.39点。 
    
    台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超110.89亿台币，连14个交易日 
买超共计1,556.40亿台币；上交易日买超118.48亿台币。 
      
    交易员预估，明日台币区间在32.000-32.150间。              
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.993/32.033，上日
收在32.030。
     
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选         
 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.068     32.106   32.032-32.160   32.150     7.85    5.41
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.067     32.105   32.035-32.118   32.118     3.14    3.02
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.060/-0.050              -0.070/-0.050
 美元/台币六个月期        -0.180/-0.155              -0.180/-0.150
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)

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