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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 14:55 BJT

澳洲股市：创近一年最高收盘位，因对央行降息预期升温

路透悉尼7月27日 - 澳洲股市周三升至近一年最高位，因大宗商品价格上涨提振资源类股，并且疲弱的通胀数据令对澳洲央行降息预期升温。

指标S&P/ASX 200指数 收盘上涨2.2点或0.04%，至5,539.7点，创2015年8月6日以来最高收盘位。(完)

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