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货币新闻 | 2016年 7月 27日 星期三 15:06 BJT

欧洲个股：葛兰素史克将对英国药厂新投资2.75亿英镑，对英国充满信心

路透伦敦7月27日 - 英国最大制药企业葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 计划对英国国内三家制药厂新投资2.75亿英镑(3.61亿美元)，暗示尽管上月英国公投退欧，但该公司仍对英国充满信心。

葛兰素史克相信英国在制药方面仍是具有吸引力的地方，因这里有技巧熟练的工人且税率相对较低。

葛兰素史克周三称，将对英格兰北部的Barnard Castle、苏格兰的Montrose和伦敦北部的Ware进行投资。该公司计划增产下一代防呼吸道疾病药和生物技术药。

这些药品中的多数将用于出口。(完)

(编译 于春红; 审校 李婷仪)

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