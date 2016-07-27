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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 14:58 BJT

《汇市简讯》澳元/美元下跌，中国股市下滑引发市场避险情绪升温

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* 澳洲CPI数据发布后，澳元最初涨至0.7568美元，最新报0.7470

* 对于做空的众多投机客而言，数据表现还不够低迷

* 随着中国股市的下滑，市场避险情绪升温

* 澳洲央行的CPI加权中值符合预期，升幅从1.4%进一步降至1.3%

* 但市场调降了对澳洲央行8月降息概率预估，从昨日的68%降至56%

* 若跌穿7月22日低位0.7443，汇价可能恢复看空(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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