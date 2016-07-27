国际油市：油价持于近三个月低位附近，因过剩及经济担忧因素犹存

国际油市：OPEC预计今年油市将恢复稳定，委内瑞拉希望油价升至70美元
马杜罗表示，希望减产有助于推升委内瑞拉原油篮子在2017上半年达到每桶60美元，今年稍晚达到每桶70美元。过去两年，马杜罗派遣官员到世界各地就减产进行游说。
美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货 跌0.23美元，报每桶42.69美元。
布兰特原油上日曾触及5月以来最低水准每桶44.14美元，该合约已较6月创下的最高点下跌逾15%，因成品油供应过剩及经济增长放缓削弱了原油需求前景。
分析师称，他们预测油价短期内会进一步下跌，因供应过剩情况依然持续且需求增长停步不前。
“我认为，由于各种不利因素，油价在接下来几周将在39美元至42美元之间寻找低点，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说。
“但之后，市场会再度趋于平衡，”他补充说，并称油价在50-60美元将意味着这种供需平衡状态。
过去两年，油市一直受供应过剩困扰。从2014年至2016年初，油价因市场供应过剩下跌幅度达70%，布兰特原油在此期间一度跌至逾10年低点27美元左右。(完)
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(编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 张明钧/艾茂林)
马杜罗表示，希望减产有助于推升委内瑞拉原油篮子在2017上半年达到每桶60美元，今年稍晚达到每桶70美元。过去两年，马杜罗派遣官员到世界各地就减产进行游说。
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