港报社评：特朗普挑拨欧盟，世界秩序乱了？--经济日报1月17日
中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战綫，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路綫，冲击二战后世界秩序。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0996 1.0986 +0.09 +1.25 1.0860 美元/日圆 105.47 104.64 +0.79 -12.33 120.30 欧元/日圆 115.96 114.88 +0.94 -11.12 130.47 美元/瑞郎 0.9933 0.9919 +0.14 -0.85 1.0018 英镑/美元 1.3116 1.3127 -0.08 -11.01 1.4738 美元/加元 1.3187 1.3186 +0.01 -4.71 1.3839 美元/离岸人民币 6.6740 6.6797 -0.09 +1.61 6.5680 澳元/美元 0.7483 0.7500 -0.23 +2.86 0.7275 新西兰元/美元 0.7038 0.7051 -0.18 +3.12 0.6825 欧元/瑞郎 1.0926 1.0903 +0.21 +0.37 1.0886 欧元/英镑 0.8382 0.8367 +0.18 +13.78 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.5300 9.5111 +0.20 +3.92 9.1705 美元/挪威克朗 8.5748 8.5665 +0.10 -3.00 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 张明钧)
中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战綫，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路綫，冲击二战后世界秩序。
三月特首选举终于有一个更加清晰的图像，两位司长的辞职昨日同一时间获得中央批准，意味着不再是政务司司长的林郑月娥，以及不再是财政司司长的曾俊华，将会双双加入竞选行列。连同已经表态的退休法官胡国兴及新民党主席叶刘淑仪，特首参选者目前是四位，未知还有没有其他尚未现身的黑马，至少前立法会主席曾钰成前天仍说未有排除出选的可能。
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