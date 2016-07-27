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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 15:44 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0996  1.0986  +0.09  +1.25  1.0860
    美元/日圆            105.47  104.64  +0.79 -12.33  120.30
    欧元/日圆         115.96  114.88  +0.94 -11.12  130.47
    美元/瑞郎            0.9933  0.9919  +0.14  -0.85  1.0018
    英镑/美元            1.3116  1.3127  -0.08 -11.01  1.4738
    美元/加元            1.3187  1.3186  +0.01  -4.71  1.3839
    美元/离岸人民币       6.6740  6.6797  -0.09  +1.61  6.5680
    澳元/美元            0.7483  0.7500  -0.23  +2.86  0.7275
    新西兰元/美元        0.7038  0.7051  -0.18  +3.12  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0926  1.0903  +0.21  +0.37  1.0886
    欧元/英镑         0.8382  0.8367  +0.18 +13.78  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.5300  9.5111  +0.20  +3.92  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5748  8.5665  +0.10  -3.00  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 张明钧)

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