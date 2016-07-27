更新版 1-台湾货币市场：央行引导隔拆利率微升，资金多惟短票及RP利率不变

* 央行引导隔拆利率微扬 * 市场资金充沛，短票利率无大变化 * 投信及寿险资金多，RP利率暂不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北7月27日 - 台湾银行间隔拆利率周三微升。资金调度人士表示，央行虽引导隔拆利率开在0.178% ，略高于昨天的0.177%；惟大家都明显感觉到今天市场钱变多了，除隔拆跟着央行开高外，其他天期拆款大都 持平于上日水准。 他们指出，近日上市柜公司现金股利陆续入帐，除少数银行外，大部分银行均钱满为患，拆款市场亦以到 期续做为主，有资金需求者很容易就可以拿到钱。 〞今天还满多人还款的，月底了，大家都说有进钱，听说是股利进帐。〞一大型银行资调人员说。 他并称，因有股利陆续入帐，今天市场资金相当充裕，除隔拆利率跟随央行微升外，其他天期大致跟昨天 一致，〞利率不太可能拉上来啦，一拉上来大家就跑了。〞 票券商资调人员亦称，今天市场资金虽然很多，也很容易调到钱，但大型银行拆给票券商的跨月拆款，利 率依旧是〞铁板价〞，大都落在0.30-0.31%。 而除股利陆续入帐外，财政部国库署表示，约325亿台币的综所税退款税将在周四拨到银行、周五即拨到 纳税人帐户。 台湾银行间隔夜拆款利率PIBC周二开在0.178%；上交易日开在0.177%、加权平均利率则收在0.178%。 本地时间17:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.068 32.106 台湾加权股价指数<.TWII 9,063.39 9,024.79 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.230% 0.177-0.230% --一周拆款利率区间 0.178-0.310% 0.178-0.310% --两周拆款利率区间 0.178-0.315% 0.178-0.310% **短票利率无大变化** 短票方面，票券商交易员表示，随外资持续汇入及股利陆续入帐，今天市场资金相当充裕，很容易就可以 拿到钱，惟月底前短票利率将维持在先前水准、不会有太大的变化。 〞今天银行好像很有钱，一直来加码要买票，虽然央行微幅拉高隔拆款利率，但短票利率大部分维持在0. 30%。〞一位大型票券商交易员说。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.302%，区间在0.30-0.35%，成交量为53.22亿 台币；前日加权平均利率为0.297%，区间则落在0.25-0.35%，成交量为78.25亿台币。 台湾央行周三发行3,958.5亿台币定存单，较今日到期定期存单金额3,931.5亿台币，发行余额增27亿。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)3,815.5亿台币，余日分别为：周四3,169亿以及周五1,568.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为513亿台币，累计超额准备9,440亿台币、加计前期1%的超额准 备为1兆1,719亿台币。 **RP市场资金多利率不变** 债券附买回(RP)市场方面，票券和证券商交易员均指出，今天虽有300亿台币公债交割，但市场资金却很 多，特别是投信和寿险公司都很多钱，利率则维持在原水准。 一证券商交易员表示，从昨天就开始感受到投信和寿险公司的钱明显变多了，但时值月底，资金虽多利率 则按兵不动，避免市场资金突然变紧，让人措手不及。 〞钱很多，利率暂时不动，月底了，我怕资金随时会变紧、会有疯狗浪来袭。〞一位大型证券商交易员说 。 今天有五年期公债交割，金额为300亿台币；另有两档美元计价债券交割，分别为：UBS伦敦分行3.2亿美 元债，及德意志银行新加坡分行发行的30年期，金额为1亿美元。 周四有两档债券交割，分别是：加拿大丰业银行1.5亿美元债、Bank of Montreal发行的30年期债，金额 为2.62亿美元；而周五交割的债券为加拿大国家银行蒙特利尔分行发行的30年债券将交割，金额为4.32亿美元 。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率落在0.28-0.30%，与上日水准一致；与银行承作的公债RP 利率主要成交在0.30%，上日亦同。而短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.34-0.36%。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率在0.21-0.25%；短天期公司债附买回利率主要成交 在0.21-0.28%，与上日水准相同。(完) (审校 杨淑祯)