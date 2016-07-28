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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：7月28日及本提存期资金预期变化一览表

台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期3,169亿台币。        
    
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。 
    --加拿大丰业银行发行1.5亿美元债。
    --Bank of Montreal发行2.62亿美元债。
   --------------------------------------------------------------------------------------   
   (本提存期) 
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 1兆(万亿)940.8亿台币。
         7/29               1,568.5亿台币
          8/1               3,443.8亿台币
          8/2                 2,108亿台币
          8/3               3,820.5亿台币
 
    --国库券到期200亿台币。       
      08/03: 财105-4国库券到期，天期为182天期，实际金额200亿台币。 
    
    --公债还本与付息共32.638亿台币。
      07/31          103甲11期2息                     6.375亿台币
      08/02           100甲7期5息                   12.1875亿台币
      08/02           102甲9期3息                   14.0755亿台币
  --月底军公教薪饷拨款。
  --月底综所税退税。  

    紧缩因素：    
    --7/29: National Bank of Canada (Montreal Branch)发行4.32亿美元债券。
    --7/29: 发行财105-7期国库券，目标金额300亿台币，期限273天期，28日标售。 
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)        

 (记者 董永年 ；审校 罗两莎)

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