台湾货币市场：7月28日及本提存期资金预期变化一览表

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期3,169亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --加拿大丰业银行发行1.5亿美元债。 --Bank of Montreal发行2.62亿美元债。 -------------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)940.8亿台币。 7/29 1,568.5亿台币 8/1 3,443.8亿台币 8/2 2,108亿台币 8/3 3,820.5亿台币 --国库券到期200亿台币。 08/03: 财105-4国库券到期，天期为182天期，实际金额200亿台币。 --公债还本与付息共32.638亿台币。 07/31 103甲11期2息 6.375亿台币 08/02 100甲7期5息 12.1875亿台币 08/02 102甲9期3息 14.0755亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 --月底综所税退税。 紧缩因素： --7/29: National Bank of Canada (Montreal Branch)发行4.32亿美元债券。 --7/29: 发行财105-7期国库券，目标金额300亿台币，期限273天期，28日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年 ；审校 罗两莎)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1