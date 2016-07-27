香港个股：北控水务发行40亿元熊猫债券，五及七年期票面利率分别3%和3.33%

港报社评：特朗普挑拨欧盟，世界秩序乱了？--经济日报1月17日
中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战綫，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路綫，冲击二战后世界秩序。
路透香港7月27日 - 中国最大水务企业--北控水务集团有限公司 周三称，其发行首期40亿元熊猫公司债券，其中五年期及七年期的最终票面利率分别为3%和3.33%。
公司的新闻稿称，债券簿记建档工作已于周二（26日）结束，实际发行规模为40亿元。其中，五年期的品种最终发行规模为18亿元，七年期品种发行规模为22亿元。
北控水务表示，本期债券是以境外主体身份在中国境内市场公开发行的公司债券（即“熊猫债”），是继越秀交通基建有限公司 之后，中国市场第二单以公开方式发行的熊猫公司债，也是截至目前为止发行规模最大的公募熊猫公司债，并实现了同等债券久期发行票面利率的最低。
北控水务此前获准向中国境内合格投资者公开发行面值不超过47亿元的熊猫债券，并将采取分期方发行。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战綫，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路綫，冲击二战后世界秩序。
三月特首选举终于有一个更加清晰的图像，两位司长的辞职昨日同一时间获得中央批准，意味着不再是政务司司长的林郑月娥，以及不再是财政司司长的曾俊华，将会双双加入竞选行列。连同已经表态的退休法官胡国兴及新民党主席叶刘淑仪，特首参选者目前是四位，未知还有没有其他尚未现身的黑马，至少前立法会主席曾钰成前天仍说未有排除出选的可能。
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