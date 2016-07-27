香港个股：北控水务发行40亿元熊猫债券，五及七年期票面利率分别3%和3.33%

港报社评：新财爷最乐见的新特首是林郑--信报1月17日

三月特首选举终于有一个更加清晰的图像，两位司长的辞职昨日同一时间获得中央批准，意味着不再是政务司司长的林郑月娥，以及不再是财政司司长的曾俊华，将会双双加入竞选行列。连同已经表态的退休法官胡国兴及新民党主席叶刘淑仪，特首参选者目前是四位，未知还有没有其他尚未现身的黑马，至少前立法会主席曾钰成前天仍说未有排除出选的可能。