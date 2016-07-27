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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 15:57 BJT

香港个股：北控水务发行40亿元熊猫债券，五及七年期票面利率分别3%和3.33%

路透香港7月27日 - 中国最大水务企业--北控水务集团有限公司 周三称，其发行首期40亿元熊猫公司债券，其中五年期及七年期的最终票面利率分别为3%和3.33%。

公司的新闻稿称，债券簿记建档工作已于周二（26日）结束，实际发行规模为40亿元。其中，五年期的品种最终发行规模为18亿元，七年期品种发行规模为22亿元。

北控水务表示，本期债券是以境外主体身份在中国境内市场公开发行的公司债券（即“熊猫债”），是继越秀交通基建有限公司 之后，中国市场第二单以公开方式发行的熊猫公司债，也是截至目前为止发行规模最大的公募熊猫公司债，并实现了同等债券久期发行票面利率的最低。

北控水务此前获准向中国境内合格投资者公开发行面值不超过47亿元的熊猫债券，并将采取分期方发行。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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