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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 16:02 BJT

日股业绩：日产汽车第一季营业利润下滑9.2%，受汇率变动影响

路透横滨7月27日 - 日产汽车 公布第一季营业利润下滑9.2%，为五个季度以来首次同比下滑，受汇率波动的拖累。

按销量计，日产汽车是日本第二大汽车制造商。该公司第一季营业利润为1,758亿日圆，超过汤森路透I/B/E/S调查分析师给出的平均预估约1,680亿日圆。

日产汽车维持对于本财年的财测，预计截至明年3月的财年营业利润下降11%至7,100亿日圆，并预计日圆兑美元和欧元的平均汇价分别为约105和120日圆的水平，会侵蚀公司的净利。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)

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