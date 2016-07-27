日股业绩：日产汽车第一季营业利润下滑9.2%，受汇率变动影响

港报社评：特朗普挑拨欧盟，世界秩序乱了？--经济日报1月17日
中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战綫，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路綫，冲击二战后世界秩序。
路透横滨7月27日 - 日产汽车 公布第一季营业利润下滑9.2%，为五个季度以来首次同比下滑，受汇率波动的拖累。
按销量计，日产汽车是日本第二大汽车制造商。该公司第一季营业利润为1,758亿日圆，超过汤森路透I/B/E/S调查分析师给出的平均预估约1,680亿日圆。
日产汽车维持对于本财年的财测，预计截至明年3月的财年营业利润下降11%至7,100亿日圆，并预计日圆兑美元和欧元的平均汇价分别为约105和120日圆的水平，会侵蚀公司的净利。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战綫，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路綫，冲击二战后世界秩序。
三月特首选举终于有一个更加清晰的图像，两位司长的辞职昨日同一时间获得中央批准，意味着不再是政务司司长的林郑月娥，以及不再是财政司司长的曾俊华，将会双双加入竞选行列。连同已经表态的退休法官胡国兴及新民党主席叶刘淑仪，特首参选者目前是四位，未知还有没有其他尚未现身的黑马，至少前立法会主席曾钰成前天仍说未有排除出选的可能。
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