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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 17:30 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币随中间价收升，大行维稳下交易中枢逐渐抬高

* 人民币收盘随中间价上升
    * 客盘仍偏购汇，自营盘较活跃
    * 大行维稳下交易中枢逐渐抬高，但续推升空间或有限
    * 凌晨美联储议息后声明态度鹰派，或增加大行维稳压力

 (新增更多评论和收盘报价)
    路透北京7月27日 - 人民币兑美元即期 周三收盘“四连升
”至6.67元上方，中间价亦明显调升。交易员称，尽管美元指数仍处于高
位，客盘仍是购汇方向，近期在大行常态化维稳之下，人民币汇价的交易
中枢正逐渐抬高，但续推升空间或较为有限。
    
    他们并指出，今日小行自营盘较为活跃，截止收盘成交量依旧在200
亿美元以上；亦有大行从掉期市场补充美元流动性，导致一年期掉期长期
处于低位。若凌晨美联储议息后声明态度鹰派，或增加大行维稳压力。
    
    “今天妈(央行)控制很严的，被砸了好几次，感觉好痛啊。”一股份
行交易员称。
    
    另一外资行交易员则表示，“先看看FOMC(美国联邦公开市场委员会)
的态度吧，整体而言美指还是偏强的，就是现在位置有点尴尬，如果有个
500点空间到6.65，相信购汇的需求会出来，跌的话估计年内到6.8，偏离
不会太远。”
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二开始为期两天的议息会议，定
于周三（27日）1800GMT宣布利率决定。美联储今年还剩三次政策会议，
分别是在9月、11月和12月；11月升息可能性料极低，因届时距美国大选
仅有一周。

    德国商业银行亚洲高级经济学家周浩发布报告指出，在可预见的未来
人民币会继续走强，这符合中国的利益：一方面可以继续传递人民币双向
波动的信号；另一方面在G20峰会前人民币升值可以缓解资本外流。

    路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率
指数周三较上日续升0.02%至95.34；SDR篮子指数微升至96.08，BIS篮子
指数微跌至96.19。 

    全球汇市方面，日圆周三处于守势，因多项报导指出，日本财政刺激
计划规模大于先前预期，且投资人押注日本央行将会加以呼应，推出新一
轮旨在压低汇价的印钞行动。    
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价CNY=P
BOC，以及离岸市场人民币的主要报价：
 在岸市场人民币兑美元              今日             上日             升贬
      即期成交价格                6.6697           6.6766            0.10%
            中间价                6.6671           6.6778            0.16%
      成交额                   215.95亿美元     208.21亿美元           
          日内波动幅度(pips)        71           日低6.6739       日高6.6668
            今年以来升贬幅度                                             -2.64%
      2005年汇改以来升贬幅度                                             24.09%
       一年期美元/人民币掉期             540                                   
                                                                
                                                                       
 离岸人民币市场                                                 
                                                                       
                        工具       今日             上日                       
            CNH即期               6.6755           6.6794                      
     一年期NDF                    6.817            6.8233                      
   中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率CNYFIX16=C
FXS为6.6685；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午
10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
    
    中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以
增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘
前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际
主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近
2%。（完）

 (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 张喜良/乔艳红)

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