更新版 1-中国汇市：人民币随中间价收升，大行维稳下交易中枢逐渐抬高

* 人民币收盘随中间价上升 * 客盘仍偏购汇，自营盘较活跃 * 大行维稳下交易中枢逐渐抬高，但续推升空间或有限 * 凌晨美联储议息后声明态度鹰派，或增加大行维稳压力 (新增更多评论和收盘报价) 路透北京7月27日 - 人民币兑美元即期 周三收盘“四连升 ”至6.67元上方，中间价亦明显调升。交易员称，尽管美元指数仍处于高 位，客盘仍是购汇方向，近期在大行常态化维稳之下，人民币汇价的交易 中枢正逐渐抬高，但续推升空间或较为有限。 他们并指出，今日小行自营盘较为活跃，截止收盘成交量依旧在200 亿美元以上；亦有大行从掉期市场补充美元流动性，导致一年期掉期长期 处于低位。若凌晨美联储议息后声明态度鹰派，或增加大行维稳压力。 “今天妈(央行)控制很严的，被砸了好几次，感觉好痛啊。”一股份 行交易员称。 另一外资行交易员则表示，“先看看FOMC(美国联邦公开市场委员会) 的态度吧，整体而言美指还是偏强的，就是现在位置有点尴尬，如果有个 500点空间到6.65，相信购汇的需求会出来，跌的话估计年内到6.8，偏离 不会太远。” 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二开始为期两天的议息会议，定 于周三（27日）1800GMT宣布利率决定。美联储今年还剩三次政策会议， 分别是在9月、11月和12月；11月升息可能性料极低，因届时距美国大选 仅有一周。 德国商业银行亚洲高级经济学家周浩发布报告指出，在可预见的未来 人民币会继续走强，这符合中国的利益：一方面可以继续传递人民币双向 波动的信号；另一方面在G20峰会前人民币升值可以缓解资本外流。 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率 指数周三较上日续升0.02%至95.34；SDR篮子指数微升至96.08，BIS篮子 指数微跌至96.19。 全球汇市方面，日圆周三处于守势，因多项报导指出，日本财政刺激 计划规模大于先前预期，且投资人押注日本央行将会加以呼应，推出新一 轮旨在压低汇价的印钞行动。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价CNY=P BOC，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.6697 6.6766 0.10% 中间价 6.6671 6.6778 0.16% 成交额 215.95亿美元 208.21亿美元 日内波动幅度(pips) 71 日低6.6739 日高6.6668 今年以来升贬幅度 -2.64% 2005年汇改以来升贬幅度 24.09% 一年期美元/人民币掉期 540 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.6755 6.6794 一年期NDF 6.817 6.8233 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率CNYFIX16=C FXS为6.6685；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午 10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以 增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘 前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际 主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近 2%。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 张喜良/乔艳红)