金属期市：伦铜下滑，市场静候美联储利率声明

港报社评：特朗普挑拨欧盟，世界秩序乱了？--经济日报1月17日
中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战綫，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路綫，冲击二战后世界秩序。
“我认为铜价中长期较为看空，但近期价格上涨似乎是对风险偏好升温的一般反映，人们对更长时间内维持较宽松政策变得更加乐观，”澳洲国民银行驻墨尔本的Amy Li称。
“此轮涨势能持续多久呢？铜价有可能会进一步上涨，但到一定时期，将会因供应过剩及中国需求放缓因素拖累而回落，”澳洲国民银行认为第四季铜价平均在4,890美元。
0745GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.6%至每吨4,901.50美元，回吐前一交易日涨幅。铜价周二曾下跌至一周低位每吨4,859美元。
上海期货交易所主力期铜合约 下跌0.2%，至每吨37,740元人民币。
其他金属方面，LME期锡 涨0.3%至每吨17,725美元，距离本月稍早所及17个月高位18,255美元不远，而上海期交所期锡 涨2.6%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 于春红/李婷仪)
中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战綫，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路綫，冲击二战后世界秩序。
三月特首选举终于有一个更加清晰的图像，两位司长的辞职昨日同一时间获得中央批准，意味着不再是政务司司长的林郑月娥，以及不再是财政司司长的曾俊华，将会双双加入竞选行列。连同已经表态的退休法官胡国兴及新民党主席叶刘淑仪，特首参选者目前是四位，未知还有没有其他尚未现身的黑马，至少前立法会主席曾钰成前天仍说未有排除出选的可能。
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