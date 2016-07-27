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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 16:30 BJT

金属期市：伦铜下滑，市场静候美联储利率声明

“我认为铜价中长期较为看空，但近期价格上涨似乎是对风险偏好升温的一般反映，人们对更长时间内维持较宽松政策变得更加乐观，”澳洲国民银行驻墨尔本的Amy Li称。

“此轮涨势能持续多久呢？铜价有可能会进一步上涨，但到一定时期，将会因供应过剩及中国需求放缓因素拖累而回落，”澳洲国民银行认为第四季铜价平均在4,890美元。

0745GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.6%至每吨4,901.50美元，回吐前一交易日涨幅。铜价周二曾下跌至一周低位每吨4,859美元。

上海期货交易所主力期铜合约 下跌0.2%，至每吨37,740元人民币。

其他金属方面，LME期锡 涨0.3%至每吨17,725美元，距离本月稍早所及17个月高位18,255美元不远，而上海期交所期锡 涨2.6%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 于春红/李婷仪)

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