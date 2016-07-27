版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 16:59 BJT

《全球汇市》日圆下跌，受财政刺激规模报导及新债传言打击

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0998  1.0986  +0.11  +1.27  1.0860
    美元/日圆            105.45  104.64  +0.77 -12.34  120.30
    欧元/日圆         115.98  114.88  +0.96 -11.11  130.47
    美元/瑞郎            0.9935  0.9919  +0.16  -0.83  1.0018
    英镑/美元            1.3109  1.3127  -0.14 -11.05  1.4738
    美元/加元            1.3186  1.3186  +0.00  -4.72  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6749  6.6797  -0.07  +1.63  6.5680
    澳元/美元            0.7490  0.7500  -0.13  +2.96  0.7275
    新西兰元/美元        0.7044  0.7051  -0.10  +3.21  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0931  1.0903  +0.26  +0.41  1.0886
    欧元/英镑         0.8388  0.8367  +0.25 +13.86  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.5339  9.5111  +0.24  +3.96  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5809  8.5665  +0.17  -2.93  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/张明钧/孙茉莉/李婷仪 审校 艾茂林/张明钧/王洋/李春喜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐