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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 16:44 BJT

中港个股：南航旗下厦航拟购六架B787-9飞机，总目录价约13.8亿美元

路透香港7月27日 - 中国南方航空股份有限公司 周三宣布，旗下持股55%的厦门航空将向美国波音 购入六架B787-9飞机，总目录价约13.8亿美元。

公司的公告称，每架B787-9飞机之目录价格约2.3亿美元，包 括机身价格及发动机价格。波音公司将于2016-18年期分阶段交付该批飞机。

南航表示，是次购买波音飞机将增加集团可用吨公里数（与去年底相比）3.6%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)

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