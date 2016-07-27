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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 16:43 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月27日

7月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时
间16:42时，1港元=0.85971人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为27.42%，低于上交易日收盘的28.32%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.31      4.45      1.13
 建设银行                                          5.05      5.31      1.11
 中国银行                                          3.34      3.25      1.20
 农业银行                                          3.12      2.90      1.25
 招商银行                                         17.37     17.16      1.18
 中信银行                                          5.93      4.94      1.40
 交通银行                                          5.68      5.32      1.24
 民生银行                                          9.24      8.24      1.30
 中国人寿                                         21.42     18.10      1.38
 中国平安                                         32.79     37.00      1.03
 中国太保                                         27.60     27.90      1.15
 中信证券                                         16.65     16.76      1.16
 新华人寿                                         40.77     28.05      1.69
 海通证券                                         15.89     12.72      1.45
 华能国际                                          7.24      4.67      1.80
 大唐发电                                          3.98      1.94      2.39
 华电国际                                          5.11      3.57      1.66
 中煤能源                                          5.47      3.95      1.61
 中国神华                                         14.67     14.60      1.17
 中国石油                                          7.23      5.37      1.57
 兖州煤业                                         11.84      4.65      2.96
 中国石化                                          4.85      5.77      0.98
 上海石化                                          5.95      3.82      1.81
 中海油服                                         12.17      6.24      2.27
 仪征化纤                                          3.90      1.47      3.09
 中国铝业                                          3.85      2.58      1.74
 江西铜业                                         14.58      9.20      1.84
 洛阳钼业                                          4.08      1.77      2.68
 紫金矿业                                          3.50      2.82      1.44
 马钢股份                                          2.58      1.77      1.70
 鞍钢股份                                          4.18      3.83      1.27
 重庆钢铁                                          2.52      1.63      1.80
 海螺水泥                                         16.30     20.65      0.92
 洛阳玻璃                                         26.14      4.44      6.85
 京城机电                                         10.90      3.10      4.09
 中联重科                                          4.17      2.46      1.97
 金隅股份                                          3.97      2.90      1.59
 中国国航                                          8.18      5.98      1.59
 东方航空                                          6.89      4.35      1.84
 南方航空                                          8.26      4.87      1.97
 中国远洋                                          5.10      2.75      2.16
 中海集运                                          4.01      1.65      2.83
 中集集团                                         13.69      9.16      1.74
 中海发展                                          6.06      4.37      1.61
 宁沪高速                                          8.76     10.96      0.93
 深高速                                            8.28      7.19      1.34
 成渝高速                                          4.61      2.67      2.01
 皖通高速                                         14.53      6.03      2.80
 广深铁路                                          4.07      3.73      1.27
 中国南车                                          9.14      7.24      1.47
 中国交建                                         10.72      8.65      1.44
 中国铁建                                          8.88      9.39      1.10
 中国中铁                                          6.88      5.96      1.34
 长城汽车                                          9.98      7.74      1.50
 比亚迪                                           59.38     50.00      1.38
 广汽集团                                         23.66     10.06      2.74
 青岛啤酒                                         29.73     27.25      1.27
 白云山                                           26.54     19.52      1.58
 新华制药                                         11.42      5.37      2.47
 海信科龙                                         10.30      4.62      2.59
 南京熊猫                                         16.60      6.19      3.12
 晨鸣纸业                                          8.39      6.54      1.49
 上海医药                                         20.31     18.88      1.25
 中兴通讯                                         14.55     10.74      1.58
 东方电气                                          9.90      6.21      1.85
 潍柴动力                                          8.46      9.20      1.07
 东北电气                                          6.18      2.74      2.62
 广船国际                                         28.80     11.80      2.84
 昆明机床                                          6.24      2.25      3.23
 一拖股份                                          9.54      4.08      2.72
 北辰实业                                          4.12      2.43      1.97
 创业环保                                          7.80      3.72      2.44
 中国中冶                                          3.80      2.38      1.86
 金风科技                                         15.31     10.56      1.69
 丽珠                                             48.50     38.60      1.46
 万科                                             17.42     15.96      1.27
 郑煤机                                            5.68      3.28      2.01
 大连港                                            6.02      1.64      4.27
 山东墨龙                                          8.60      3.20      3.13
 浙江世宝                                         33.21      9.28      4.16
 复星医药                                         21.70     19.92      1.27
 光大银行                                          3.88      3.47      1.30
 东江环保                                         18.78     12.50      1.75
 上海电气                                          7.76      3.24      2.79
 广发证券                                         16.39     17.50      1.09
 华泰证券                                         19.94     16.42      1.41
 东方证券                                         16.83      8.35      2.34
  
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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