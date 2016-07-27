表格：台湾上市公司2016年现金股利发放日程表

港报社评：特朗普挑拨欧盟，世界秩序乱了？--经济日报1月17日
中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战綫，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路綫，冲击二战后世界秩序。
路透台北7月27日 - 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额 现金股利企业为台积电 ，其高达1,555.8亿台币的现金股利，已于7月21日发放。 交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；金管会统计显示，目前外资持有台股 市值达逾三成，预料外资在领取现金股利之后，将陆续出现汇出需求。 以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节（金额单位为亿台币)： 公司名称 现金股利发放金额 发放日期 ----------------------------------------------- 台达电 129.9 7/29 台化 205.14 8/3 远传 122.19 8/5 台塑 229.17 8/10 元大金 43.26 8/10 联发科 172.87 8/11 联电 69.07 8/11 南亚 261.72 8/17 中华电 425.51 8/26 *和硕 129.54 8/26 广达 146.78 8/26 中信金 146.02 8/26 华硕 111.41 8/31 *兆丰金 203.997 9/2 *彰化银行 29.6 9/7 统一超 74.85 9/7 统一 113.64 9/9 查询各上市公司股利发放，请点选(here) 注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。 2.*表更新。(完) (记者 詹静宜； 审校 董永年)
中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战綫，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路綫，冲击二战后世界秩序。
三月特首选举终于有一个更加清晰的图像，两位司长的辞职昨日同一时间获得中央批准，意味着不再是政务司司长的林郑月娥，以及不再是财政司司长的曾俊华，将会双双加入竞选行列。连同已经表态的退休法官胡国兴及新民党主席叶刘淑仪，特首参选者目前是四位，未知还有没有其他尚未现身的黑马，至少前立法会主席曾钰成前天仍说未有排除出选的可能。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/17 深 飞荣达 300602 2,500 14.82 15.10 国金证券 1/19 1/17 深 立昂技术 300603 2,570 4.55 22.99 海通证券 1/19 1/17 沪 数据港 732881 5,265 7.80 22.99 中信建投 1/19 1/18 沪 百傲化学 732360 3,334 *9.24 *22.92 申万宏源 1/20 1/18 沪 奇精机械 732677 2,000 21.13 22.99 国信