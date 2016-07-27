中国新债：黑龙江定向发行51.2亿一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透北京7月27日 - 中国黑龙江省财政厅周三公告，当日采用定向承销方式发行了总额51.2046亿元人民 币的一般和专项地方债，其中一般债46.6668亿元，专项债4.5378亿元；中标利率较下限上浮幅度均为15%。 黑龙江省本次定向发行的一般债包括三、五、七和10年四个期限，利率依次为2.87%、2.99%、3.21%和3.2 1%；专项债仅含五年期，利率亦为2.99%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模（亿元） 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% ） ） ） ） ） 一般债券 5.8354 3 2.87 2.50 37 15 一般债券 14 5 2.99 2.60 39 15 一般债券 13.6828 7 3.21 2.79 42 15 一般债券 13.1486 10 3.21 2.79 42 15 合计 46.6668 专项债券 4.5378 5 2.99 2.60 39 15 合计 4.5378 黑龙江省昨日招标的三、五、七、10年四期一般地方债，中标利率分别为2.74%、2.86%、3.09%和3.10%， 较投标区间下限分别上浮24bp（基点）、25bp、29bp和30bp；四期债对应投标倍数1.72倍、1.57倍、1.30倍 和1.30倍。同日招标的五年和七年专项地方债，中标利率分别为2.89%和3.08%， 较投标区间下限均为上浮28b p（基点）；两期债对应投标倍数分别为1.37倍和1.25倍。 据路透统计数据显示，截止周二(7月26日)，中国今年地方政府债累计发行38,501.0292亿元人民币，发行 规模已超过去年全年，其中公开招标占比约76%，其余为定向发行。 定价方面，2015年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省去年11月发行的定向债 利率则较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连市定向发行的1 0年一般和专项债的69个bp为最大。 财政部曾发布通知，明确今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改善地 方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期 记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)