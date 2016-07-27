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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 17:08 BJT

中国新债：黑龙江定向发行51.2亿一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透北京7月27日 - 中国黑龙江省财政厅周三公告，当日采用定向承销方式发行了总额51.2046亿元人民
币的一般和专项地方债，其中一般债46.6668亿元，专项债4.5378亿元；中标利率较下限上浮幅度均为15%。
    
    黑龙江省本次定向发行的一般债包括三、五、七和10年四个期限，利率依次为2.87%、2.99%、3.21%和3.2
1%；专项债仅含五年期，利率亦为2.99%。
        
    以下为本次定向地方债具体发行情况： 

 债券类别  规模（亿元）  期限（年   利率（%   基准利率（%  上浮基点（bp  上浮幅度（%
                            ）         ）         ）            ）            ）
 一般债券     5.8354         3        2.87       2.50           37            15
 一般债券       14           5        2.99       2.60           39            15
 一般债券    13.6828         7        3.21       2.79           42            15
 一般债券    13.1486        10        3.21       2.79           42            15
   合计      46.6668                                                     
 专项债券     4.5378         5        2.99       2.60           39            15
   合计       4.5378                                                           
   
    黑龙江省昨日招标的三、五、七、10年四期一般地方债，中标利率分别为2.74%、2.86%、3.09%和3.10%，
 较投标区间下限分别上浮24bp（基点）、25bp、29bp和30bp；四期债对应投标倍数1.72倍、1.57倍、1.30倍
和1.30倍。同日招标的五年和七年专项地方债，中标利率分别为2.89%和3.08%， 较投标区间下限均为上浮28b
p（基点）；两期债对应投标倍数分别为1.37倍和1.25倍。 
    
    据路透统计数据显示，截止周二(7月26日)，中国今年地方政府债累计发行38,501.0292亿元人民币，发行
规模已超过去年全年，其中公开招标占比约76%，其余为定向发行。 

    定价方面，2015年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省去年11月发行的定向债
利率则较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连市定向发行的1
0年一般和专项债的69个bp为最大。 
    
    财政部曾发布通知，明确今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改善地
方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 
       
    定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期
记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。
(完)
    
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 (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)

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