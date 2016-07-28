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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：央行引导隔拆利率微升，资金多惟短票及RP利率不变

* 央行引导隔拆利率微扬
    * 市场资金充沛，短票利率无大变化
    * 投信及寿险资金多，RP利率暂不变

     记者 罗两莎
    路透台北7月27日 - 台湾银行间隔拆利率周三微升。资金调度人士表示，央行虽引导隔拆利率开在0.178%
，略高于昨天的0.177%；惟大家都明显感觉到今天市场钱变多了，除隔拆跟着央行开高外，其他天期拆款大都
持平于上日水准。
    
    他们指出，近日上市柜公司现金股利陆续入帐，除少数银行外，大部分银行均钱满为患，拆款市场亦以到
期续做为主，有资金需求者很容易就可以拿到钱。
    
    〞今天还满多人还款的，月底了，大家都说有进钱，听说是股利进帐。〞一大型银行资调人员说。
    
    他并称，因有股利陆续入帐，今天市场资金相当充裕，除隔拆利率跟随央行微升外，其他天期大致跟昨天
一致，〞利率不太可能拉上来啦，一拉上来大家就跑了。〞
     
    票券商资调人员亦称，今天市场资金虽然很多，也很容易调到钱，但大型银行拆给票券商的跨月拆款，利
率依旧是〞铁板价〞，大都落在0.30-0.31%。
    
    而除股利陆续入帐外，财政部国库署表示，约325亿台币的综所税退款税将在周四拨到银行、周五即拨到
纳税人帐户。
       
    台湾银行间隔夜拆款利率PIBC周二开在0.178%；上交易日开在0.177%、加权平均利率则收在0.178%。 
              
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                     32.068                      32.106    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,063.39                   9,024.79  
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.230%               0.177-0.230%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.310%               0.178-0.310%
   --两周拆款利率区间           0.178-0.315%               0.178-0.310%
 
      
    **短票利率无大变化**
    
    短票方面，票券商交易员表示，随外资持续汇入及股利陆续入帐，今天市场资金相当充裕，很容易就可以
拿到钱，惟月底前短票利率将维持在先前水准、不会有太大的变化。
    
    〞今天银行好像很有钱，一直来加码要买票，虽然央行微幅拉高隔拆款利率，但短票利率大部分维持在0.
30%。〞一位大型票券商交易员说。
    
    据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.302%，区间在0.30-0.35%，成交量为53.22亿
台币；前日加权平均利率为0.297%，区间则落在0.25-0.35%，成交量为78.25亿台币。
            
    台湾央行周三发行3,958.5亿台币定存单，较今日到期定期存单金额3,931.5亿台币，发行余额增27亿。
    
    本周到期央行定存单共1兆(万亿)3,815.5亿台币，余日分别为：周四3,169亿以及周五1,568.5亿台币。
    
    拆款中心资料 显示，周三超额准备为513亿台币，累计超额准备9,440亿台币、加计前期1%的超额准
备为1兆1,719亿台币。
    
    
    **RP市场资金多利率不变**

    债券附买回(RP)市场方面，票券和证券商交易员均指出，今天虽有300亿台币公债交割，但市场资金却很
多，特别是投信和寿险公司都很多钱，利率则维持在原水准。
    
    一证券商交易员表示，从昨天就开始感受到投信和寿险公司的钱明显变多了，但时值月底，资金虽多利率
则按兵不动，避免市场资金突然变紧，让人措手不及。
    
    〞钱很多，利率暂时不动，月底了，我怕资金随时会变紧、会有疯狗浪来袭。〞一位大型证券商交易员说
。
        
    今天有五年期公债交割，金额为300亿台币；另有两档美元计价债券交割，分别为：UBS伦敦分行3.2亿美
元债，及德意志银行新加坡分行发行的30年期，金额为1亿美元。
    
    周四有两档债券交割，分别是：加拿大丰业银行1.5亿美元债、Bank of Montreal发行的30年期债，金额
为2.62亿美元；而周五交割的债券为加拿大国家银行蒙特利尔分行发行的30年债券将交割，金额为4.32亿美元
。
    
    今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率落在0.28-0.30%，与上日水准一致；与银行承作的公债RP
利率主要成交在0.30%，上日亦同。而短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.34-0.36%。
                
    今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率在0.21-0.25%；短天期公司债附买回利率主要成交
在0.21-0.28%，与上日水准相同。(完)     　

 (审校 杨淑祯)

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