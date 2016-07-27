版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 19:02 BJT

路透基点：中国招商银行为匹克体育私有化提供24.5亿港元过桥贷款--TRLPC

路透香港7月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国招商银行提供一年期过桥贷款，全面资助匹克体育24.5亿港元的私有化计划。匹克体育是在香港上市的中国体育用品公司，为多家美国篮球队的赞助方。

消息人士称，招商银行此次不会组建银团，而是将通过双边安排完成此次贷款。该贷款与私有化总代价规模相同。

根据匹克体育周二向港交所提交的文件，该公司主席许景南计划将匹克体育私有化，称低迷的股价对公司的客户口碑造成不利影响。

公告称，许景南持有的一家公司提出以每股2.60港元的价格收购其所尚未持有的全部股权。许景南已经持有该公司61%的股份。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐