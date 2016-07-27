路透基点：中国招商银行为匹克体育私有化提供24.5亿港元过桥贷款--TRLPC

港报社评：特朗普挑拨欧盟，世界秩序乱了？--经济日报1月17日
中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战綫，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路綫，冲击二战后世界秩序。
路透香港7月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国招商银行提供一年期过桥贷款，全面资助匹克体育24.5亿港元的私有化计划。匹克体育是在香港上市的中国体育用品公司，为多家美国篮球队的赞助方。
消息人士称，招商银行此次不会组建银团，而是将通过双边安排完成此次贷款。该贷款与私有化总代价规模相同。
根据匹克体育周二向港交所提交的文件，该公司主席许景南计划将匹克体育私有化，称低迷的股价对公司的客户口碑造成不利影响。
公告称，许景南持有的一家公司提出以每股2.60港元的价格收购其所尚未持有的全部股权。许景南已经持有该公司61%的股份。(完)
中美贸易战密云未雨之际，美国候任总统特朗普再辟新战綫，力撑英国硬脱欧且狠批德国，抨击北约过时，锐意走保护主义路綫，冲击二战后世界秩序。
三月特首选举终于有一个更加清晰的图像，两位司长的辞职昨日同一时间获得中央批准，意味着不再是政务司司长的林郑月娥，以及不再是财政司司长的曾俊华，将会双双加入竞选行列。连同已经表态的退休法官胡国兴及新民党主席叶刘淑仪，特首参选者目前是四位，未知还有没有其他尚未现身的黑马，至少前立法会主席曾钰成前天仍说未有排除出选的可能。
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